荷兰金融技术平台 Adyen 宣布推出 Payout Services（支付服务）。这一服务令Adyen客户能够以其关联用户或合作伙伴优选的方式将所获得的资金更快地支付出去，体现了Adyen将客户需求置于其产品研发核心位置的承诺。通过消除资金流动过程中不必要的延迟和第三方介入，Adyen能够为客户释放数百万的每日现金流，可支持更高的运营效率，并帮助企业更快地实现其目标。

Adyen之所以能做到这一点，是因为其分支机构和银行许可证，以及与实时银行业务和银行卡计划的直接打通。通过在单一银行基础设施内将资金从A点转移到B点，支付处理时间最多可比行业标准快三天。

通过单一的应用程序接口（API），Adyen客户可以在全球范围内向其用户群（如零工经济工作者和市场卖家）支付费用，从而大大改善平台体验，更快地获得现金。此次全新服务的推出意味着客户可以获得更多资金来赚取利息，投资研发以实现未来增长，并最大限度地减少对外部融资的需求。借助Adyen的API，企业客户无需跨地区管理多家供应商（这会增加运营复杂性并降低业务扩展能力），而是可以通过单一的合作伙伴在全球范围内管理资金。

对于平台终端用户而言，通过实时银行业务和银行卡计划进行支付的优势在于，可以更快地获得他们辛苦赚取的资金。根据波士顿咨询集团研究，75%的中小企业表示需要当日或更快的结算。通过加快支付速度，Adyen平台客户可以满足这一需求并进一步提升他们的终端用户体验。

Adyen首席商务官Roelant Prins表示：“我们认为，这是提供支持实时支付市场领先解决方案的机会。我们可以大大简化客户的现金流，改善企业财务管理，并使终端用户能够更快地获得现金。我们的解决方案使企业可以轻松地在一处接收和支付资金，利用我们的创新技术作为业务增长的催化剂。”