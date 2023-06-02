动点出海获悉，据相关知情人士透露，由于“交易活动减弱”导致的投资机会减少，东南亚互联网巨头冬海集团（Sea，也是东南亚电商巨头Shopee的母公司）正在考虑缩减其投资部门。

知情人士表示，其投资部门Sea Capital于2022年停止了新的股权投资活动，且该部门的领导层在5月份时进行了转岗。此外，该人士也指出，鉴于当前的市场情况，冬海集团对投资业务的并没有表现出太多的重视程度。

作为当前市场情况的写照，根据咨询机构贝恩发布的一项数据显示，在充满不确定性、或者说被称为“融资寒冬”的2022年期间，东南亚PE交易价值较上年同比下降了52%，并且交易笔数也呈现出了15%的降幅。而从全球范围内来看，根据Refinitiv发布的数据，今年迄今为止，全球科技行业中由PE发起的并购总额仅为780亿美元，较上年同期下降了35%。

另一方面，另一位知情人士称，Sea Capital的整个团队已于5月份全部解散并调任至其他岗位。不过，该投资部门也将继续存在于“纸面上”，因为其投资“仍然有效”。

目前，冬海集团尚未回应我方的询问请求。

据悉，Sea Capital至少进行了三项投资——包括在2021年对加密货币交易所FTX的投资（该交易所已倒闭）。据早些时候的报道，在FTX于11月申请美国破产保护后，新加坡国有投资机构淡马锡等其他FTX支持者不得不将其投资减记至零。并且在本周，淡马锡宣布，在进行了内部审查后，已对其负责投资FTX的团队和管理人员采取了“集体问责制”，并降低了这些人员的薪酬。

冬海集团于2021年3月成立了其投资部门Sea Capital。据悉，该部门的初始资本为10亿美元。当时，Sea Capital聘请了前高瓴资本合伙人、香港对冲基金机构Composite Capital Management创始人David Ma负责领导事宜，并对其委以首席投资官的职位。此外，Sea Capital也收购了Composite Capital Management的全部所有权。

而作为冬海集团近一段时期的缩影，去年期间，该集团共裁掉了近7000人（其电商部门Shopee在今年3月时又裁员200人），这一数字达到了其总员工数的10%。此外，在裁员之外，“由于全球市场范围内的不确定性”，去年以来，Shopee也先后关闭了其法国、印度、西班牙以及其他多个南美地区的业务。不过值得一提的是，今年以来，冬海集团的股价也上涨了10%。