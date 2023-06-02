日前，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）携手英国建筑研究院（BRE），为普洛斯金义国际物流园区颁发了国内首张“净零碳园区评价”低碳园区“卓越级”认证证书。

普洛斯金义国际物流园区位于浙江金华，总建筑面积9万平方米，包含2栋双层仓库及1栋单层仓库。项目在设计阶段已将能源规划及碳减排路径考虑在内，包括设置一定的废弃物回收设施、屋顶铺设光伏板等多项绿色手段。除了场地内在规划的要求外，该项目还增设了新能源车位及充电桩，鼓励减少汽油及柴油的消耗，并在园区内及周边设置必要的公共服务设施及休息区域，在保障人员使用便利的同时，也减少了出行造成的碳排放。

与此同时，园区所属管理层不仅依据现有的设施和能源消耗编写了园区温室气体排放清单，识别排放源，还对未来气候变化可能导致的各种风险进行了评估，并制定了相关的风险管理方案和制度，从而保障后续园区的低碳运维。经评估，普洛斯金义国际物流园区在整体产业规划、温室气体排放清单、园区碳排放体系建立等方面都通过了“净零碳园区评价体系”合格评审，满足“低碳园区”排放要求，项目碳资产管理体系达到了卓越级要求。

TUV莱茵于2022年8月携手BRE联合发布了“净零碳园区评价体系”，从低碳经济、资源与能源、环境与生态、灾害与韧性、交通与基础设施、低碳宣传与管理等多个评估模块，对园区进行系统性的评估，以文件审核、现场审核、数据抽样核查为评价手段，技术要点涉及园区整体产业规划、温室气体排放清单、园区碳排放体系建立等，旨在通过多方利益相关者的合作，实现系统价值最大化的解决方案，协同行动减少碳排放，从而改善经济、环境、社会和能源系统。未来，TUV莱茵与BRE将持续助力工业、商业、文旅等各类园区建立完善的管理体系，为园区降低碳排放提供定制化的专业支持。