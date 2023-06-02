两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。目前，首批网红“明星克隆人”已提前上线。对此，小冰公司相信在严格遵守法律的前提下，每个人都可拥有用“AI克隆人”开启第二人生的机会。

小冰公司发布的数据显示，后台报名“克隆人”的网红明星全网粉丝总数已超过5亿。但出于安全考虑，首批“克隆人”仍限制在300人，经过测试验证，预计年底前逐步放开到更大规模。同时，小冰公司计划每周四解锁新的“克隆人”。

值得注意的是，为避免“克隆人”被不当使用而产生隐患，小冰公司并不开放技术接口，而是限制“克隆人”仅可在特定的 X Eva APP 中与用户交流。据悉，X Eva APP 底层使用的技术包括小冰XLLM语言模型、声音及神经网络渲染技术等，可使“克隆人”兼具性格和完成工作的能力。

根据Hugging Face数据统计，在日本市场全部“类GPT”开源模型中，下载量前三名均为小冰公司发布，前十名中小冰包揽七席，占绝对领先位置。但迄今为止，在中国市场小冰尚未开源模型。

对此，小冰公司CEO李笛表示：“中国市场大模型参与者很多，不需要小冰开源。作为一个中国创新团队，我们更关心如何做好产品，创造新的品类，并不断使其更加安全可靠。”

据此前报道，小冰公司的“克隆人计划”最短只需个人采集三分钟数据，即可为明星红人、专家学者或普通人创造源于本人性格、技能、声音、外貌的“AI克隆人”，并提供专有平台，以便于本人将认证“克隆人”有偿或无偿提供给自己的受众。“克隆人”基于小冰框架大模型、神经网络渲染及超级自然语音技术，可实时情感交互及提供AIGC能力，甚至有自己的朋友圈，如同人类在平行世界的第二人生。

在安全性方面，由于“克隆人”具有与本人高度接近的对话性格、声音及外貌，为避免“克隆人”带来安全隐患或被滥用，小冰团队采用最高的安全标准，并希望此举能为行业未来在人工智能安全性方面的创新提供参考实例。

比如在训练数据维度，“克隆人计划”仅使用本人小样本数据，并在训练后清除，从而避免过多采集本人数据及滥用。而在技术运用维度，“克隆人计划”使用经小冰团队长期验证的技术，例如安全的混合模型，而非单纯的大模型，从而确保技术边界已知。此外，全部C端或B端用户均须提交本人权属证明方可实施，以避免数据的侵权或不当使用。

来源：环球网