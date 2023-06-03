smart纯电动车家族带来了第二款车型全新smart精灵#3。共推出4款配置车型，售价区间为20.99万元-28.99万元。同时，新车将继续推出普通版和高性能BRABUS版车型，其中高性能BRABUS版限量发售1999台。

smart精灵#3的外观大面积采用圆润流动的曲线，贯穿式灯组配合梯形前格栅设计，形成smart家族式前脸。此外，smart精灵#3的前包围两端也设计有空气通道，进一步优化了整车的空气动力性能，风阻系数低至0.27Cd。而BRABUS版车型会增加更多运动化元素。

车辆内部同样采用家族式设计语言进行打造，三辐式平底方向盘后方是细长液晶仪表，中控则是12.8英寸悬浮式中控屏，车内取消了实体按键。车机则使用“灵感星球”smart OS全场景数字生态系统，芯片来自高通骁龙8155。另外，虚拟助手的形象从smart精灵#1的小狐狸变成了小豹子Avatar，也是迎合了smart精灵#3更动感的定位。

动力部分，普通版车型将搭载单电机，最大功率为200kW，BRABUS版车型则将会搭载双电机，最大功率为315kW。续航方面，新车根据配置不同，CLTC续航里程分别为520km、555km、580km。