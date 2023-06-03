当前，东南亚已经成为全球科技版图中越来越重要的角色，并不断以其突破性的发展及创新速度刷新着外界的认知。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的一份报告显示，到2025年，东南亚的数字经济GMV预计将达到3300亿美元，而科技初创企业在推动这一增长的过程中发挥了不可或缺的作用。

5月11日，作为BEYOND Week的重点活动之一，由动点科技旗下国际品牌部门动点国际（TechNode Global）举办的东南亚标志性科技盛会、第六届“ORIGIN大会”在澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）中盛大举行。

通过主题演讲、小组讨论、案例展示等形式，来自Gobi Partners、凯洛斯资本（Kairous Capital）、Carsome、Aerodyne、Pluang、FastCo、Enlitho、Wellous等在内的众多东南亚知名投资机构和初创公司的代表人士就东南亚的数字化转型、下一代独角兽、人工智能、电动汽车&交通出行、医疗健康、可持续发展、市场机遇、投资格局等话题方向在为与会者带来了深刻的见解、经验及分享。

在小组讨论环节中，在动点国际记者Yimie Yong的主持下，Gobi Partners联合创始人兼主席Thomas G. Tsao、CrossFund创始人兼董事Davide Cali、IDN Media创始人兼CEO Winston Utomo就《为什么东南亚是下一个十年的首选》这一话题展开了探讨。

三位嘉宾分别从自身所在的马来西亚、越南、印尼三地，基于自身见闻和经历深度讨论了为何东南亚在未来十年中成为首选地的原因、东南亚地区投资和经营所面临的挑战、并为投资于这个多元文化和多元化市场的投资者和公司提供了一些建议。

以下为经整理编辑后的讨论实录：

Gobi Partners联合创始人兼主席Thomas G. Tsao

马来西亚一度是东南亚的一个被忽视的市场。我认为，并且特别是对来自中国的朋友来说，马来西亚可以看作是一个“Penta”枢纽——Penta的意思是“五”，亦即是五边形的枢纽。通过马来西亚，你可以连接到地球上最大的五个投资趋势。

马来西亚与印尼共享相似的语言（马来语和印度尼西亚语），而且这两个国家都有一个庞大的穆斯林群体。你可以直接去印尼，也可以把马来西亚作为进入印尼的跳板。

马来西亚的优势在于它的多样性。马来西亚拥有一个繁荣的马来西亚—印度社区。因此，从马来西亚，你也可以连接到印度。此外，马来西亚也有一个繁荣的马来西亚—中国社区，而这里走出了杨紫琼。所以你可以通过马来西亚连接到大湾区或者中国。马来西亚是英联邦的一部分，因此这里具有一定的英语环境。所以你也可以通过马来西亚连接到欧洲、北美或者其他西方国家。

马来西亚正将自己定位为 “Taqwa科技 “的中心，是我在马来西亚看到的另一个巨大机会。“Taqwa科技”是以全球穆斯林数字经济为重点的创新（Taqwa是阿拉伯语，意思是信仰的目的）。

当你审视接下来的机遇：如中国，中国是的机遇是庞大的，因为它有14亿人口。比14亿更大的是什么？20亿，这就是地球上的穆斯林消费者的数量。而Gobi Partners当前正在努力做的是，通过马来西亚，我们正于巴基斯坦和孟加拉国对投资Taqwa科技着手进行准备，并且我们在印尼也有相关业务。设想一下，把东南亚、南亚和MENA（中东和北非）连接起来。这可能会是一个更大的机会，同样，你可以通过马来西亚进入这个领域。

Carsome是马来西亚的第一个独角兽。我们认为，马来西亚的第二个独角兽也正在出现，即Aerodyne。如果Kamarul（Aerodyne的创始人）决定在新加坡或印尼成立公司，其公司的价值可能是现在的三倍。从这一点出发，你或许可以“捡到一个大漏”。所以，来马来西亚吧，它对中国投资者来说是一片很大的蓝海，这里仍然有很多探索空间，仍然有很多未被发现的“瑰宝”。

在挑战方面，东南亚是令人震惊的，但它也是多样化的。而多样性正是让东南亚如此值得关注的原因。阿里巴巴对Lazada感兴趣的原因是，Lazada已经走出了一片区域性的足迹。阿里也就不一定非要再次逐一进入每个市场。在我看来，对投资者或建设者来说，进入东南亚就是一个巨大的机会。如果你能创建一个区域性的平台，这个平台接下来对来自美国、欧洲、印度、日本和韩国的大公司来说可能会非常有价值，因为这些公司正试图进入这片区域。

做到这些并不容易，但这也正是为什么我认为东南亚是中国公司于此进行全球化或国际化策略的完美试验田，因为它将能充分磨练你的管理能力。

总的来说，有时人们也会忽视自己后方的机会。我认为对于很多中国人来说，美国和欧洲一直都是一个被主要考虑的市场方向。但是别忘了，南方的友好邻邦——东南亚，这里有7亿人口、并且都很年轻，这片区域有时却会被人忽视。展望未来，我认为于此的投资流量肯定会增加，并且本次ORIGIN大会也会是加速这一进程的良好催化。

CrossFund创始人兼董事Davide Cali

越南的构成则稍显不同。越南主要是中国和高棉国家之间的桥梁。越南大约有1亿人口，60%以上的人口在30岁左右。

东南亚的问题之一是缺乏人才，或者说缺乏科技人才。没有科技人才就不可能有大量的初创企业。我认为这是越南在该地区的强项。

我是科技背景出身的人。因此，技术场景是我注意到的第一件事。越南有50万名开发人员，他们每年以10%的速度增长。这里大约有100万人从事信息和通信技术工作，而我不认为你能轻易在别处找到这个数字。

每个国家都可能有他们的强项，越南有充沛的开发人员，特别是在人工智能和区块链方面。我认为，未来，越南有望成为东南亚的技术中心。

越南也会存在一些挑战。这里的主要问题是没有高速公路，其第一个深水港刚刚开放。现在他们正在建设第二个。因此，如果该国不对基础设施进行大规模投资，他们确实有可能错过机遇，陷入中等收入陷阱。

IDN Media创始人兼CEO Winston Utomo

首先，印度尼西亚是一个大国。我们是第世界人口第四大国，有2.7亿人口，而且这个数字还在增长。在这2.7亿人口中，有2.1亿是互联网用户，该群体在过去几年中增长非常快。许多报告指出，到2045年，印尼将成为世界上第四或第五大经济体。

第二，我们有丰富的自然资源，煤炭、石油、天然气。事实上，我们是世界上最大的煤炭生产国，并且政府也在大力推动可再生能源。

第三是政治稳定。我认为这是印尼的一大优点，特别是在过去的10年里。政府对企业和外国直接投资的态度一直相当友好。

第四点是经济增长。印尼今年的GDP增速预计是5%左右，这是相当优秀的，比许多其他地区都要高（印尼去年的GDP增速超过了5%）。

最后一个原因是中产阶级的崛起。根据世界银行的报告，印度尼西亚有大约5500万到6000万。而这些都是印尼可以成为中国和世界其他地区投资的首选地的原因。