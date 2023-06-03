大众家族的最新成员ID. Buzz长轴距版正式亮相，这款“德国制造”的车型将在欧洲上市。同时，随着大众汽车将巴士车型带回北美市场，ID. Buzz长轴距版也将在加拿大和美国上市。其全球首秀于6月2日在洛杉矶旁太平洋海岸冲浪胜地亨廷顿海滩（Huntington Beach）举行。为了向车迷和当地文化致敬，该车型的揭幕仪式被安排在美国最大的大众汽车巴士节中。从纽约到旧金山，6月2日“大众汽车巴士日（Volkswagen Bus Day）”也将成为当地的新节日。三周后，ID. Buzz长轴距版的欧洲首秀将于6月23日至25日在德国汉诺威的国际“大众汽车巴士节”中举行，这也是欧洲最大的大众汽车巴士盛会。

从T4开始，大众汽车巴士车型已阔别美国和加拿大20年。然而，跨越全美，直到今天依然拥有无数大众巴士的拥趸。2023年，在加利福尼亚、佛罗里达和长岛的海边，仍随处可见采用后置发动机的T1、T2和T3车型。现在，采用纯电后驱的长轴距版ID. Buzz将再度回归北美。大众汽车乘用车品牌CEO施文韬（Thomas Schäfer）表示：“大众汽车是一个出色的全球品牌，有着悠久的历史、数百万忠实车迷和无数经典产品，这也在美国最大的‘大众汽车巴士节’中体现得淋漓尽致。因此，我很高兴我们在这里迎来ID. Buzz长轴距版的全球首秀。大众汽车希望成为更加受人喜爱的品牌，而这款车型使我们离这一目标更近一步。”大众汽车集团美国总裁兼CEO Pablo Di Si强调了这款纯电巴士对美国市场的重要性：“ID. Buzz和美国堪称完美拍档！大众汽车的巴士在美国有着悠久的历史并备受推崇。目前，我们致力于进一步加强大众汽车在美国的品牌形象，ID. Buzz长轴距版正是达成此目标的最佳车型。”大众汽车商用车管理董事会成员、销售和营销负责人Lars Krause同样认为ID. Buzz代表着独特出行生活方式的回归，他表示：“数十年来，大众汽车巴士在美国、加拿大和欧洲体现了特别的生活态度。传奇的T1轻型巴士在伍德斯托克的照片令人难忘。ID. Buzz沿袭了这一自在由我的DNA。更为重要的是，我们现在为北美用户带来了现代化的纯电新版本——传承标志性设计的ID. Buzz。”

ID. Buzz长轴距版车长4,962毫米，可采用七座布局，非常适合北美地区。同时，这款车型也在进一步丰富其在欧洲市场的使用场景。加长250毫米的轴距令车身更长，由此带来更宽敞的第三排空间及高达2,469升的行李厢空间。新车采用全新大容量电池，其净电量可达85千瓦时，续航里程得以提升。新的热泵系统则提高了冬季出行的能效表现。ID. Buzz长轴距版还配备功率达210千瓦（286马力）的新电机，电控限速下的最高车速可达160公里/小时（欧洲版ID. Buzz功率150千瓦，最高车速145公里/小时）。这款车型0至100公里/小时加速只需7.9秒。不仅如此，大众汽车还将于2024年推出功率为250千瓦（339马力）的四驱版GTX车型。ID. Buzz GTX4可在6.4秒内完成0至100公里/小时加速，非常适合在高速公路行驶。

纯电ID. Buzz长轴距版的其他新功能还包括抬头显示、经过升级的新一代信息娱乐系统以及可通过智能手机操作的远程泊车。同时，这款车型还采用了全新设计的高科技智能光感全景天窗，不禁勾起了人们关于上世纪50年代的经典桑巴巴士的回忆。玻璃车顶的面积达1.5平方米，是大众汽车目前所制造的最大天窗。其智能玻璃可通过触控滑块或语音控制，在透明和不透明状态之间切换。北美版车型将配备通风座椅以及发光式前徽标。

首批长轴距版ID. Buzz将于2024年开始在美国交付，同期也会在欧洲上市。与迈特威和Bulli T6.1一样，ID. Buzz将在位于汉诺威的大众汽车商用车工厂生产。这是世界上最先进的汽车工厂之一，也是大众汽车巴士家族的故乡。