电动汽车初创公司Lucid (LCID) 透露，它正在通过公开发售股票和来自其大股东沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF) 的新投资筹集大约 30 亿美元与大多数电动汽车初创公司一样，Lucid 在努力提高产量的同时也在努力应对不断上升的投入成本。更糟糕的是，估值下降使得获得廉价资金变得更加困难。

这家电动汽车初创公司在今年前三个月生产了 2,314 辆 Lucid Air 车型，同时交付了 1,406 辆，同比增长近 300%。根据该公司第一季度的业绩，Lucid 创造了 1.494 亿美元的收入，而在本季度末，现金和信贷总额为 41 亿美元，现金略多于 34 亿美元，信贷约为 7 亿美元。

尽管 Lucid 保证至少明年会有资金，但这家电动汽车初创公司透露，它通过股票出售筹集了约 30 亿美元；约 12 亿美元将来自出售 1.735 亿股普通股。同时，另外 18 亿美元将直接来自其最大股东沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF)。该财富基金已达成协议，以私募方式购买 2.656 亿股股票。

该投资预计将于 2023 年 6 月 26 日结束，而 PIF 将保持其对 Lucid 普通股约 60.5% 的所有权。在获得最新资金后，沙特阿拉伯的 PIF 已向这家电动汽车初创公司投资约 90 亿美元。

Lucid 表示，它将把这些资金用于一般公司用途，包括资本支出和营运资金。Lucid 预计今年的总产量将达到 10,000 至 14,000 左右。这家电动汽车制造商表示，其首款电动 SUV Gravity将于今年晚些时候在其亚利桑那州工厂的第二阶段建设中向公众全面亮相。