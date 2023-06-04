科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.05.29-2023.06.04）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

后出海时代下，随着东南亚数字化进程的日益加快，在新加坡和印尼这样的“老牌”目的地之外，以马来西亚和菲律宾为代表的“新兴市场”也在受到越来越多的关注。

当然，其中，对马来西亚来说，相比于作为一个出海选项，以此为起点，链接到更广泛的区域市场却也是其不忽视的一大优势——如今年的第六届ORIGIN大会中的讨论嘉宾、Gobi Partners联合创始人兼主席Thomas G. Tsao先生所指出的那样，通过马来西亚，“你可以连接到地球上最大的五个投资趋势。”

具体而言，他指出，从社会语言和社会习俗上来看，马来西亚与印尼有着很大的相似点，而这为希望进入印尼的企业提供了极大的便利。另一方面，马来西亚也是英联邦的一部分。因此，这里具有一定的英语环境。于此出发，企业也能相对便利地连接到欧洲、北美或者其他英语系国家。

此外，Thomas还表示，在马来西亚，华人社区和印度裔社区也是当地的重要构成。基于其中的文化环境，马来西亚也能同中国和印度建立起相应的联系。

最后，作为马来西亚的另一大优势，这个国家也正将自己定位为“TaqwaTech”的中心——“TaqwaTech”是以全球穆斯林数字经济为重点的创新。从这一点出发，他认为，如果企业能在马来西亚的Taqwa科技领域有所建树，那么它也能很好的链接到一个更广泛的群体——在全球范围内拥有20亿人口的穆斯林群体。并且这一点也是Gobi Partners正在深耕的领域，即，通过TaqwaTech东南亚、南亚和MENA（中东和北非）连接起来···

当然，想要做到这些并不容易。但他也感慨道，“这也正是为什么我认为东南亚是中国公司于此进行全球化或国际化策略的完美试验田，因为它将能充分磨练你的管理能力。”

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

比亚迪赢得印尼最大出租车运营商的订单：据悉，印尼最大的出租车运营商Blue Bird表示，得益于比亚迪的低成本车型，其电动车队中80%的车辆将会从比亚迪处采购。Blue Bird称，接下来也将会重新审查其特斯拉的订单。

Blue Bird总裁Sigit Priawan Djokosoetono在接受采访时表示，今年交付给Blue Bird的500辆电动汽车中的大部分将由比亚迪生产，尤其是E6和T3车型，因为这些车辆更适合印尼市场。

ChatGPT应用进入马来西亚，登顶App Store免费应用下载榜：本月1日，有消息指出，ChatGPT的移动应用程序版本现已在马来西亚推出，并迅速登上App Store免费应用下载榜的首位。据悉，当地的iPhone用户已经可以从App Store下载该应用，但Android用户仍需要等待一段时间。根据App Store的说法，这款官方应用是免费的，可以跨设备同步用户的历史记录，并能让用户用上来自OpenAI的最新模型。

马来亚银行为出国旅游的大马客户及到访大马的游客推出跨境二维码支付服务：马来西亚最大的银行Malayan Banking Bhd（Maybank，马来亚银行）周二表示，它已为前往新加坡、印尼和泰国的马来亚银行客户推出了跨境二维码支付服务，后者现可以通过MAE应用程序进行无现金和即时支付交易。同时，来自这些国家的游客也将能够在马来西亚的Maybank QRPay商家出进行无现金支付。

马来亚银行在声明表示，这项新服务将使访问各自国家的马来西亚人能够通过MAE应用享受到更加便宜、便捷、快速的支付选项，并极大地有利于促进当地参与商家的商业活动。

谷歌云同新加坡通讯及新闻部合作，推进新加坡的国家人工智能战略：本周，谷歌云和新加坡通讯及新闻部（MCI）分享了合作计划，以支持新加坡的人工智能愿景和战略。谷歌云在一份声明中表示，这一战略合作伙伴关系的潜在重点领域将着眼于支持创新、责任和包容性方面的人工智能技术的采用于开发，从而最大限度地开发新加坡和该地区带来的机遇。据悉，谷歌云的下一代AI基础设施、GPU硬件、Vertex AI平台以及AI托管服务&工具已经可用于新加坡的技术生态系统。

传冬海集团已解散旗下投资部门：知情人士表示，其投资部门Sea Capital于2022年停止了新的股权投资活动，且该部门的领导层在5月份时进行了转岗。此外，该人士也指出，鉴于当前的市场情况，冬海集团对投资业务的并没有表现出太多的重视程度。

作为当前市场情况的写照，根据咨询机构贝恩发布的一项数据显示，在充满不确定性、或者说被称为“融资寒冬”的2022年期间，东南亚PE交易价值较上年同比下降了52%，并且交易笔数也呈现出了15%的降幅。而从全球范围内来看，根据Refinitiv发布的数据，今年迄今为止，全球科技行业中由PE发起的并购总额仅为780亿美元，较上年同期下降了35%。

投融资

菲律宾在线求职平台Bossjob获得500万美元融资：Bossjob于2018年时进入菲律宾市场，是一个主打聊天模式的在线求职招聘平台。据介绍，Bossjob会借助人工智能技术和大数据技术为用人单位推荐高度合适和活跃的候选人，从而提升求职者获取相关工作的机会。Bossjob表示，其直接沟通式的招聘方式更加适用于当今快节奏的就业市场。

在具体表现方面，Bossjob称，在其平台上，企业将会向与潜在员工的互动付费，而不是为招聘广告付费。因此，与传统招聘平台相比，Bossjob的支付渗透率更高，并且ARPPU更低，而这也降低了企业对招聘平台的接触门槛。根据Bossjob提供的数据，其雇主得到回复率在60%到80%之间，平台的匹配成功率约为50%。

印尼抵押贷款平台Ringkas获得350万美元融资：Ringkas成立于2022年，主要致力于向用户提供简化的申请流程和实时资格预审服务、并支持用户同时申请多家银行的抵押贷款，从而帮助用户解决住房难问题。

作为Ringkas的成立背景，据介绍，在印尼，该国的的抵押贷款渗透率约仅为GDP的3%，而这分别达到了11%的印度和超50%的美国。再加上抵押贷款申请流程分散，缺乏透明度且效率低下，在买房方面，印尼居民所要面临的阻力会格外艰巨。因此，Ringkas希望能够弥合印尼购房者、房地产开发商以及银行和金融机构之间的的沟通困境，从而实现更快、更有针对性的抵押贷款处理。

人力资源自动化管理平台Hybr1d获得320万美元融资：Hybr1d成立于2022年8月，致力于通过旗下管理平台帮助企业以自动化的方式简化从入职、采购到设备管理、考勤、离职等方面的人力资源管理流程。而作为这种自动化解决方案的体现，Hybr1d 表示，平台可帮助客户公司将年度运营费用降低多达30%。

观点&观察

数字经济热潮下，日本科技公司开始盯上2万亿泰铢规模的泰国市场：在泰国逗留的期间，“日本版名片全能王”Sansan的首席营收官Edward Senju注意到，泰国的企业仍在投身解决理应由数字化技术达成的纸张后台操作流程。不过，他也表示，当前，越来越多的日本科技公司开始追随日泰两国政府的合作步伐，加入到泰国的数字化转型进程中，为其贡献一份属于自己的力量——并且Sansan正是其中众多探索者之一。

为什么东南亚是下一个十年的首选？｜ORIGIN大会：在小组讨论环节中，在动点国际记者Yimie Yong的主持下，Gobi Partners联合创始人兼主席Thomas G. Tsao、CrossFund创始人兼董事Davide Cali、IDN Media创始人兼CEO Winston Utomo就《为什么东南亚是下一个十年的首选》这一话题展开了探讨。

三位嘉宾分别从自身所在的马来西亚、越南、印尼三地，基于自身见闻和经历深度讨论了为何东南亚在未来十年中成为首选地的原因、东南亚地区投资和经营所面临的挑战、并为投资于这个多元文化和多元化市场的投资者和公司提供了一些建议。