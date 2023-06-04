捷豹路虎 (Jaguar Land Rover)或现在的捷豹路虎 (JLR) 正在拆分为四个子品牌，作为其新企业形象的一部分。Range Rover、Defender、Discovery 和 Jaguar 将成为自己独特的品牌，因为这家汽车制造商正以新标识迈向电动未来。

新的企业标识和标志是 JLR 最大限度地发挥每个品牌潜力的举措的一部分，体现了“优雅、现代和公司的前瞻性思维本质”。捷豹路虎表示，品牌重塑是其Reimagine 战略的下一步，该战略于 2021 年公布。据该公司称，“其 Reimagine 计划的核心”是电气化。计划最初要求捷豹在 2030 年之前成为一个全电动品牌，而路虎将通过其三个品牌（路虎揽胜、发现和卫士）发布六款电动汽车。

捷豹仍将是纯电动汽车，而路虎揽胜、发现和卫士品牌将在本十年末各自发布至少一款电动车型。

根据最新更新，“路虎品牌仍将是公司 DNA 的重要组成部分”，传统标志将保留在其车辆、在线平台和零售店上。捷豹是迄今为止该集团中唯一拥有纯电动汽车的品牌 I-PACE，该车型在 2024 车型年进行了更新，包括改进的设计和技术升级。

在透露了去年将其位于利物浦郊区的 Halewood 工厂转型为生产电动车型的计划后，有报道称该工厂将至少生产三辆电动汽车。尽管 JLR 最初确认了一些正在该工厂生产的车型，包括 Range Rover Evoque 和 Land Rover Discover Sport，这两款车型都将进行电动升级，但第三款车型直到 3 月份才公布。三月份的公司更新显示第三款将是电动路虎揽胜星脉。

新款 Range Rover EV 将搭载 JLR 的全新 EMA 平台，该平台专为小型 Land Rover 车辆设计，并将与即将推出的Porsche Macan EV相媲美。捷豹路虎表示，EMA 平台将采用 800-V 硬件，类似于保时捷和奥迪共同开发的 PPE 平台。