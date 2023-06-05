著名的豪华游艇制造商 Sunreef 发布了一艘新的 108 英尺（33 米）太阳能电动超级游艇的计划，该游艇配有自己的泳池水疗中心和室内剧院。Sunreef 以其舒适、迷人的美丽、超豪华的住宿和高性能而闻名，继续以其豪华双体船突破界限。其客户包括网球巨星拉斐尔·纳达尔。

该公司公布了其最新的超级游艇 33M Sunreef Explorer Eco。Sunreef 表示，新产品“以大胆的架构和全新的旅行方式改写了规则。” 或许最重要的是，这艘 100 英尺长的游艇在航行时不会产生有害烟雾或振动，因此非常安静。

33M Sunreef Explorer Eco 由两个 400 千瓦的电动机、一个 990 千瓦时的电池组系统和两个 300 千瓦的增程器提供动力，“旨在带您安静地前往最偏远的游轮场。” 但是，尚未提及该范围的具体细节。这艘电动游艇由铝和先进的复合材料制成，其设计最大限度地利用了太阳能的空间。

凭借内置于船体、上层建筑、比米尼屋顶和整个全横梁船首平台的太阳能电池板，电动超级游艇的光伏系统可产生高达 50 kWp 的清洁太阳能。这艘电动游艇由铝和先进的复合材料制成，其设计最大限度地利用了太阳能的空间。

33M Sunreef Explorer Eco通过节能空调和智能能量回收系统提高效率。它还具有雨水收集系统、节水器、造水机和使用热回收的超高效锅炉。

在内部，您会被 535 平方米的广阔生活空间所震撼，这些生活空间可以定制，包括水疗中心、图书馆或健身房。它还拥有可容纳十间客房和七名船员的空间。宽敞的主套房设有室外甲板区，而其下方的楼层则设有室外游泳池、酒吧和用餐区。