6月4日，亘喜生物宣布该公司以口头报告形式在2023年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上公布了一项评估B细胞成熟抗原（BCMA）和CD19双靶点自体FasTCAR-T疗法GC012F治疗复发/难治性多发性骨髓瘤（RRMM）的多中心临床研究的长期随访数据。数据显示，患者的总体应答率（ORR）为93.1%，100%的患者达到微小残留病灶（MRD）阴性。

GC012F是一款基于亘喜生物专有的FasTCAR技术平台开发的BCMA/CD19双靶点自体CAR-T细胞疗法。目前，该公司正在开展GC012F的多项临床研究，适应症覆盖多发性骨髓瘤、B细胞非霍奇金淋巴瘤（B-NHL）。2023年2月，亘喜生物宣布GC012F治疗复发/难治性多发性骨髓瘤的新药临床试验申请已先后获得美国FDA和中国国家药监局（NMPA）批准，相关临床试验即将启动。此外，亘喜生物也已启动了一项评估GC012F治疗系统性红斑狼疮（SLE）的由研究者发起的临床试验。

本次在ASCO上口头报告的是一项单臂、开放性、多中心的由研究者发起的临床试验（IIT）。在2019年10月至2022年1月期间，这项研究共计入组并治疗了29例复发/难治性MM患者。三组剂量水平分别为1×105细胞/公斤体重、2×105细胞/公斤体重和3×105细胞/公斤体重。患者中位既往治疗线数为5线（范围:2-9），其中97%（28/29）的患者既往接受过免疫调节剂（IMiDs）、蛋白酶体抑制剂（PIs）和抗CD38单抗治疗三重暴露。90%（26/29）的患者根据mSMART 3.0标准被定义为高危患者。

截至2023年4月12日数据截止日，中位随访时间为30.7个月（范围:14.6-43.6个月）。患者在接受了GC012F治疗后取得如下临床数据：ORR为93.1%（27/29），其中89.6%（26/29）的患者达到非常好的部分缓解（VGPR）及以上的疗效；82.8%（24/29）的患者达到MRD-sCR；100%（29/29）的患者达到MRD阴性。

在90%患者都属于高危的前提下，GC012F依然展现出了持久应答的疗效：中位缓解持续时间（DOR）为37.0个月（95%置信区间[11.0个月–未达到]）；中位无进展生存期（PFS）为38.0个月（95%置信区间[11.8个月–未达到]）；维持MRD阴性状态达12个月的患者，在本临床试验中表现出更长的PFS；34%（10/29）的患者维持MRD-sCR状态超过12个月，预计这类患者在36个月时的无进展生存率可达100%。

此外，GC012F也一如既往地保持了良好的安全性：在长期随访过程中并未发现新的安全性事件，包括未出现任何神经毒性事件；未观察到第二原发性恶性肿瘤；细胞因子释放综合征（CRS）方面，绝大多数均为低级别（1/2级：79%）。仅有2例患者（2/29，7%）出现3级CRS，并在标准治疗后快速恢复；未观察到4/5级CRS；未观察到任何级别的神经毒性或免疫效应细胞相关神经毒性综合征（ICANS）。

亘喜生物首席医疗官李文玲博士表示：“随着针对RRMM长期随访结果的揭晓，亘喜的核心候选产品GC012F进一步向外界展示了其深厚的潜力，在BCMA/CD19双靶点设计和FasTCAR次日生产技术的赋能下，即使针对高挑战性患者群体，GC012F仍展现出了惊艳的临床获益结果，尤其是深入且持久的应答疗效非常令人振奋，其中ORR为93.1%，82.8%的患者达到MRD-sCR，100%患者达到MRD-，中位PFS也长达38个月。值得一提的是，能维持MRD-状态12个月的患者，预计其36个月时的无进展生存率可以达到100%，这再次体现了取得深入应答疗效在临床上的重要意义。除了在RRMM上的喜人成果外，未来几天我们还会分别在ASCO和EHA年会上继续展示GC012F针对B-NHL的研究数据，敬请期待。”

6月5日，亘喜生物将继续在2023年ASCO年会的【血液系统恶性肿瘤—淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病】环节中，以海报形式（摘要编号：#7562）公布GC012F治疗B细胞非霍奇金淋巴瘤（B-NHL）的最新临床数据。这项正在开展的IIT研究显示，入组治疗的所有9例患者的ORR高达100%，且所有9例患者均为弥漫性大B细胞淋巴瘤亚型（DLBCL）；患者在第3个月和第6个月的完全缓解率（CR）分别为77.8%（7/9）和67.7%（6/9）。

来源：医药观澜