近日，2023第三届数字贸易创新应用峰会在澳门举办。为践行国家“双碳”目标，在澳门特别行政会、澳门中联办、山东省工信厅、山东省国资委、澳门工商联会、澳门质量品牌国际认证联盟、澳门厂商联会、澳门邮电局、澳门经科局、澳门贸促局、横琴粤澳深度合作区商事服务局等鲁澳政府机构、社会组织见证下，浪潮集团与澳门工商联会、中国信息通信研究院签署澳门产业“双碳战略”三方协议，依托浪潮云洲双碳、能源、园区等成熟解决方案，在新能源、低碳技术、环保材料、生态恢复等领域助力澳门产业绿色低碳转型。

接下来，三方将发挥中国信通院在技术、产业、经济、智库等方面优势，结合浪潮集团在云计算、大数据、工业互联网等新一代信息技术应用经验积累，广泛团结澳门工商联会在澳门工商业的成员资源，从三方面加强合作；一是共同推进“构建低碳澳门、共创绿色生活”，二是共同建设工业互联网低碳管理平台，三是构建低碳产业体系。

在“双碳”支撑能力方面，浪潮云洲通过部署传感器、一体机等工业数字基础设施，为企业、园区、产业集群提供即开即通的碳核算、碳减排、碳循环等双碳双控服务，形成工业数字基础设施即服务模式，并按行业定制技改方案，推动节能降碳。

例如，通过在东华科技部署8类、339套传感器和新型智能设备，浪潮云洲打造从碳计量、碳足迹管理、碳核算，包括余热利用换能的整体双碳体系，实现东华科技年节约200万元碳履约成本、节约标煤1.5万吨。

未来，浪潮云洲将携手澳门生态合作伙伴，以技术为核心，依托完善的数字工业基础设施，充分合理开发、利用当地生态环境资源，助力澳门绿色低碳转型。