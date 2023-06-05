6 月5日早间消息，美国著名创业孵化器 Y Combinator 联合创始人、风投家保罗・格雷厄姆（Paul Graham）最近公开表示，公共市场投资者缺少渠道参与 AI 浪潮，因为几乎所有的优秀 AI 公司都是私营企业。

许多 AI 创业公司是新成立的，诞生可能只有 5 年多，它们高度依赖私人资本，比如 VC、PE 公司的投资。普通散户投资者可能没有类似的资金，也可能无法直接投资 AI 创业公司。

AI 创业公司如果想进入公开股票市场交易，可能需要等好几年时间，大多 AI 企业的规模和营收可能无法达到门槛，没有机会进入公开股票市场。对于想上市的企业而言，眼下并非好时机。目前 IPO 市场处于动荡期，上市吸引力不足，即使是很大很成功的私营企业也不愿意此时上市。

如何让公共市场投资者参与投资呢？格雷厄姆认为有两条路径：一是上市公司收购 AI 创业公司，变身为 AI 企业；二是创业公司以更快的速度进入公共股票市场。不过格雷厄姆认为这两条路都不是太好的选择，选择第一条路可能只是企业在迎合市场舆论，选择第二条路的 AI 创业公司可能只是想获得投资。

有些人不同意格雷厄姆的看法，他们认为公共股票市场投资者可以投资英伟达、微软、Alphabet 或者 Meta。今年 AI 概念股股价飙升，但推波助澜的主要是机构投资者而非散户。

格雷厄姆暗示，私人投资 AI 创业公司有机会获得巨额暴利。今年一季度，生成式 AI 创业公司获得 VC 投资 17 亿美元，还有价值 107 亿美元的交易已经宣布但没有完结。3 年前的一季度，AI 创业公司融资额只有 2.5 亿美元。

来源：新浪科技