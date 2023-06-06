全新的 2023 款三菱欧蓝德插电式混合动力车已被公路安全保险协会 (IIHS) 评为最佳安全选择 (TSP ) 。该奖项适用于 2023 年 5 月之后制造的车辆。

IIHS是一个独立的非营利组织，负责研究、评估和评估量产车辆的耐撞性和防撞测试的安全等级。TSP 称号授予在 IIHS 的驾驶员侧和乘客侧小重叠正面测试、原始中等重叠正面测试中获得“良好”评级的模型，以及在 IIHS 更新的侧面耐撞性碰撞评估中获得可接受评级的模型。此外，车辆必须具有高级或卓越的白天车辆与行人正面碰撞预防等级，并配备标准的可接受或良好等级的前灯。

整个 Outlander 系列——插电式混合动力、内燃机、40 周年纪念和 RALLIART 内饰——提供一系列标准和可用的高级驾驶员辅助系统，为驾驶员提供便利和信心。MI-PILOT Assist 集成自适应巡航控制 (ACC)、车道保持辅助 (LKA) 和交通标志识别，以保持适当的速度和跟车距离，并使车辆保持在车道中央。

根据内饰级别，Outlander Plug-in Hybrid还提供：前向碰撞缓解 (FCM)、预测性前向碰撞警告 (PFCW)、主动盲点辅助 (ABSA)、盲点警告 (BSW)、变道辅助 (LCA)、车道偏离警告和预防 (LDW & LDP)、驾驶员注意警报、后方自动紧急制动、后方交叉路口警报、自动远光灯 (AHB)、坡道缓降控制 (HDC)、拖车稳定辅助 (TSA) 和多视图摄像头系统。