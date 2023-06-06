苹果今日推出 15 英寸 MacBook Air，后者配备宽大的 15.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏、搭载性能卓越的 M2 处理器、提供长达 18 小时的电池续航，并采用静音无风扇设计，全新 MacBook Air 兼集强大动力与便携性于一身，一切尽在一部极致纤薄的 15 英寸笔记本电脑。15 英寸 MacBook Air 引入全新 6 扬声器音响系统，带来沉浸式空间音频聆听体验，在 1080p FaceTime 高清摄像头、MagSafe 充电端口以及强大又易于使用的 macOS Ventura 加成下，营造无与伦比的体验。 自今日起接受顾客订购，6 月 13 日（周二）起正式发售。搭载 M2 处理器的 15 英寸 MacBook Air 起售价为 RMB 10499。

“我们非常高兴推出推出首款 15 英寸 MacBook Air。凭借令人难以置信的性能和惊艳设计，这款全新 MacBook Air 成为了一款无以伦比 的 15 英寸笔记本电脑。而这一切皆因 Apple 芯片得以实现。” Apple 的硬件工程高级副总裁 John Ternus 指出，“从宽大的 Liquid 视网膜显示屏和极致纤薄的无风扇设计，到非同凡响的电池续航和沉浸式六扬声器系统，全新的 MacBook Air 可谓应有尽有。”

绚丽的 15.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏

全新 MacBook Air 配备宽大的 15.3 英寸高分辨率 Liquid 视网膜显示屏，可以向用户显示更多内容。绚丽的 Liquid 视网膜显示屏亮度最高可达 500 尼特，支持 10 亿色彩，令内容丰盈生动、文本清晰锐利。该机型的分辨率与其他 PC 笔记本电脑相比最高可达两倍，亮度提升最高可达 25%。

极致纤薄的 15 英寸笔记本电脑

全新 MacBook Air 仅 11.5 毫米，是世界上最纤薄的 15 英寸笔记本电脑。重量不到 1.5 千克，极为轻巧便携。尽管搭载宽大的显示屏，全新 MacBook Air 仍牢固耐用。与其他 PC 笔记本电脑相比，厚度最多可薄至 40%、重量轻出近 250 克。

MacBook Air 还配备 MagSafe 充电端口、2 个用于连接配件的雷雳端口，可支持一台分辨率最高达 6K 的外接显示器，且为丰富连接选项而配备一个 3.5 毫米耳机插孔。提供四种精美外观：午夜色、星空色、深空灰和银色。

M2 芯片带来风驰电掣的强大性能和极致耐久的电池续航

在 M2 芯片的加持下，15 英寸 MacBook Air 展现非同凡响的性能。与搭载 Intel 芯片的最快的 MacBook Air 相比，速度提升最高可达 12 倍。而与搭载酷睿 i7 处理器的畅销 15 英寸 PC 笔记本电脑相比，全新 MacBook Air 速度提升最高可达两倍。它还将提供极致耐久的电池续航，和 PC 相比最长可达 50%，即便拥有更好的显示屏和更高性能。15 英寸 MacBook Air 搭载由四个性能核心和四个能效核心组成的强大 8 核中央处理器、超快的 10 核图形处理器以及 16 核神经网络引擎。M2 芯片还具备高达 100GB/秒的内存带宽，并支持最高达 24GB 的高速统一内存，让多任务处理和复杂工作负载如行云流水般流畅。凭借 M2 芯片带来的性能，用户可随时随地投入工作、娱乐或尽情挥洒创意。

1080p FaceTime 高清摄像头和六扬声器系统

MacBook Air 上的 1080p FaceTime 高清摄像头完美适用于 FaceTime 视频通话和视频会议。结合 M2 芯片上先进图像信号处理器的强大处理能力，让用户在视频通话中展现更佳形象。三麦克风阵列采用先进的波束成形算法，捕捉清晰的声音，让用户在视频通话中的语音洪亮又清晰。

全新 15 英寸 MacBook Air 还在设计中采用由两个高音扬声器和四个振动抵消低音扬声器组成的不同凡响的全新六扬声器系统。全新扬声器系统的低音部分比过去低至两倍，令声音更浑厚；而得益于支持杜比全景声的空间音频，用户无论在聆听音乐还是观赏电影时都能充分享受沉浸式体验。

价格与适用国家和地区

搭载 M2 芯片的 15 英寸 MacBook Air 自今日起在 apple.com.cn/store 和 Apple Store app 上接受订购。该款机型将从 6 月 13 日（周二）起向顾客发货，并在指定 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处开售。

搭载 M2 芯片的 15 英寸 MacBook Air 提供午夜色、星空色、银色和深空灰四种外观，起售价为 RMB 10499。