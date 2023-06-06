苹果今日发布了全新的 Mac Studio 和 Mac Pro，这是迄今性能最强的两款 Mac 产品。 Mac Studio 搭载 M2 Max 和最新的 M2 Ultra 芯片，采用紧凑设计，令性能实现巨大飞跃，并对连接性进行升级。相比搭载 Intel 芯片的最高性能 27 英寸 iMac，速度提升最高可达 6 倍，相比搭载 M1 Ultra 的前代 Mac Studio，速度提升最高可达 3 倍。Mac Pro 则搭载最新的 M2 Ultra 芯片，在这款 Apple 迄今最强芯片无与伦比的性能基础上，增加了用途广泛的 PCIe 扩展能力。相比搭载 Intel 芯片的前代 Mac Pro，速度提升最高可达 3 倍。搭载 M2 Ultra 的 Mac Studio 和 Mac Pro 可配置最高达 192GB 的统一内存，远高于目前最强的工作站级图形处理器，能够完成其他系统根本无法处理的高负载任务。新款 Mac Pro 宣告 Mac 产品系列过渡至 Apple 芯片的计划至此圆满达成。Mac Studio 和 Mac Pro 将于今日起接受订购，并将于 6 月 13 日（星期二）正式发售。

“搭载 Apple 芯片的新款 Mac Studio 和 Mac Pro 是我们迄今性能最为强大的两款 Mac 产品，”Apple 硬件工程高级副总裁 John Ternus 表示，“一直以来，Mac Studio 不断为世界各地的专业人士突破极限，是遍布全球的各种家庭工作室和专业工作室使用的核心工具。此次，M2 Max 和最新的 M2 Ultra 芯片带来全面升级，实现更多性能提升和更出色的连接能力。而为了那些需要内部扩展能力满足不同用途需求的专业用户，Mac Pro 还在我们迄今最强芯片的基础上，添加了 PCIe 插槽。新款 Mac Studio 和 Mac Pro 连同我们的其他专业系统，共同为我们的用户呈献迄今性能最为强劲、功能最为强大的 Apple 专业产品阵列。”

Mac Studio：无比强劲的性能表现

凭借优异的性能和丰富的连接能力，Mac Studio 让专业人士能够搭建出梦寐以求的工作室，紧凑的外观设计则能轻松地安放于任何办公桌上。新款 Mac Studio 搭载 M2 Max 和 M2 Ultra 芯片，在性能上相比前代产品实现巨大飞跃，为旧款 Mac 用户带来全方位的体验升级。搭载 M2 Max 的 Mac Studio 相比前代 Mac Studio 速度提升最高达 50%，相比搭载 Intel 的最高性能的 27 英寸 iMac 速度提升最高达 4 倍。内部集成 12 核中央处理器，最高可达 38 核的图形处理器，以及最高可达 96GB 的内存，支持 400GB/s 的统一内存带宽。

相比搭载 M1 Max 的 Mac Studio，搭载 M2 Max 的 Mac Studio 具备下列性能表现：

可让动态图像设计师使用 After Effects 渲染的速度提升最高达 50% 之多。

可让开发人员使用 Xcode 迅速完成各类 app 新版本的搭建，令进度加快最高达 25% 之多。

搭载 M2 Ultra 的 Mac Studio 将 Mac 产品阵列的性能表现提升至全新境界。M2 Ultra 的性能表现和处理能力达到 M2 Max 的 2 倍，是 Apple 迄今规格最高、性能最强劲的 SoC 芯片。搭载 M2 Ultra 的 Mac Studio 相比搭载 M1 Ultra 的前代 Mac Studio 速度提升最高达 3 倍，相比搭载 Intel 的最高性能的 27 英寸 iMac 速度提升最高达 6 倍。内部集成 24 核中央处理器，最高可达 76 核的图形处理器，最高可达 192GB 的内存，支持 800GB/s 的统一内存带宽，提供工作站级别的优异性能。

相比搭载 M1 Ultra 的 Mac Studio，搭载 M2 Ultra 的 Mac Studio 具备下列性能表现：

可让 3D 设计师使用 Octane 渲染的速度提升最高达 3 倍。

可让调色师使用 DaVinci Resolve 处理视频的速度相比以往提升最高达 50% 之多。

Mac Studio：连接性升级

新款 Mac Studio 现提供更高带宽的 HDMI 端口，最高可支持 8K 分辨率和 240Hz 帧率。类别丰富的连接能力，为专业人士提供极大便利。得益于 M2 Ultra 芯片，Mac Studio 现可支持同时外接最多达 6 台 Pro Display XDR 显示屏，输出画面的分辨率总计超过1 亿像素，让用户能在专业工作流中同时使用大量的显示设备。不仅如此，Mac Studio 还集成了先进的无线连通技术。高速 Wi-Fi 所能实现的下载速度相比前代产品提升最高达 2 倍，蓝牙 5.3 则可让用户连接使用最新世代的蓝牙配件。Mac Studio 的背面提供 4 个雷雳 4 端口，1 个 10Gb 以太网端口，1 个经过升级的 HDMI 端口，以及 2 个 USB-A 端口。此外还在机身正面提供 2 个 USB-C 端口和 1 个 SD 卡槽，能够轻松地导入照片和视频。

Apple 芯片登陆 Mac Pro

Mac Pro 基于 M2 Ultra 的突破性性能，以及用途广泛的 PCIe 扩展能力，令对设备性能要求最高的工作流达到全新境界。搭载 Intel 的 Mac Pro 最低配置为 8 核中央处理器，并可在此基础上升级配置，而每一台 Mac Pro 都标配 Apple 最强大的 24 核中央处理器，以及最高达 76 核的图形处理器，最低内存和固态硬盘容量也分别是前者的 2 倍。新款 Mac Pro 还可配置最高达 192GB 的内存和 800GB/s 的统一内存带宽，远高于最先进的工作站显卡配置内存。如今，每一台 Mac Pro 都能提供相当于内置不只一块而是 7 块 Afterburner 加速卡的性能。和搭载 M2 Ultra 的 Mac Studio 一样，新款 Mac Pro 也具备业内领先的媒体处理引擎。两者都能同时播放多达 22 条 8K ProRes 视频，强劲性能无可匹敌。

相比搭载 Intel 的 Mac Pro，搭载 M2 Ultra 的 Mac Pro 具备下列性能表现：

能令视频转码、3D 模拟这类对设备性能高要求的真实世界专业工作流运行速度提升最高达 3 倍。

支持视频工程师在同一台设备上同时使用 6 块视频 I/O 卡采集 24 条用摄像机拍摄的 4K 画面并实时编码为 ProRes 格式。

Mac Pro：用途广泛的 PCIe 扩展能力

新款 Mac Pro 在 Apple 芯片的基础上增加了 PCIe 扩展能力，满足专业人士想在工作流中发挥 M2 Ultra 的强劲性能又离不开内部扩展性的需求。Mac Pro 共提供 7 个 PCIe 扩展插槽，其中包括 6 个开放扩展插槽，支持第四代 PCIe 标准，速度相比以往提升 2 倍，方便用户自行为 Mac Pro 配置自己需要的扩展卡。从需要用到数字信号处理（DSP）卡的音频专业人士，到需要利用数字分量串行接口（SDI）I/O 卡外接专业摄像机和监视器的视频专业人士，再到需要更高网络带宽和更大硬盘存储容量的普通用户，Mac Pro 能让所有专业人士自行定制和拓展系统能力，帮助对设备性能要求最高的工作流突破极限。

Mac Pro：连接能力升级

Mac Pro 类别丰富的连接能力喜迎升级，总共提供 8 个内置的雷雳 4 端口，6 个位于背面，2 个位于正面，数量是前代产品的 2 倍。支持同时外接最多达 6 台 Pro Display XDR 显示屏，高速 Wi-Fi 和蓝牙 5.3 则令新款 Mac Pro 具备高速的无线连接能力。此外，Mac Pro 还提供 3 个 USB-A 端口，2 个更高带宽的 HDMI 端口，最高可支持 8K 分辨率 和 240Hz 帧率，2 个 10Gb 以太网端口，以及 1 个支持高阻抗耳机的耳机插孔。

价格与适用国家和地区

新款 Mac Studio 和 Mac Pro 可于今日起在 apple.com.cn/store 及 Apple Store app 中预购，将从 6 月 13 日（星期二）起向顾客发货，并开始在指定 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处有售。

Mac Studio 起售价为 RMB 16499。