菲亚特公布了其新的可持续城市交通解决方案的名称和第一张图片：Topolino。本质上是经过重新贴标的雪铁龙 Ami和欧宝 Rocks-e，全电动菲亚特 Topolino 四轮车已准备好为扩大城市电动交通做出贡献，并将其同名的所有乐观情绪带入一个易于使用的全电动版本，囊括了所有的酷炫菲亚特 500。这个著名且令人回味的名字为城市交通铺平了道路，并立即让人想起第一辆菲亚特 500，这款标志性汽车彻底改变了机动车的概念。菲亚特于 1936 年至 1955 年生产的菲亚特 500，俗称“Topolino”，从字面上为人们发明了机动性理念。

新款Topolino 完美体现了菲亚特的dolce vita 和意大利精神。作为一款旨在带来微笑的汽车，Topolino 为城市街道带来了一种新的甜蜜生活概念，一种由快乐、乐观和乐趣组成的生活。新型四轮车是一种新型电动代步工具，专为广大受众设计，包括最年轻的客户、家庭和城市爱好者。

它非常适合城市和寻求可持续和新鲜移动解决方案的人们，符合菲亚特提供每个人都可以使用的城市可持续移动解决方案的民主使命。为了迎合年轻一代的需求，Topolino 不仅仅是一款移动设备。凭借其适合每一代人的迷人设计，将使年轻人重新爱上汽车。此外，新款菲亚特 Topolino 将在促进城市电动交通方面发挥积极的社会作用，并在为整个家庭打造个人出行解决方案方面发挥特殊作用。

即将推出的产品标志着该品牌在推动电气化方面又迈出了一步，并且完全符合菲亚特“只有当所有人都绿色时才是绿色”的愿景。毕竟，菲亚特作为一家汽车制造商的日常工作是重新思考城市驾驶，并使其更具可持续性并为每个人所用，而设计炫酷的新款 Topolino 将成为发展可持续机动性的完美工具。