苹果今日发布了 iOS 17 预览版，为电话 app、FaceTime 通话 app 和信息 app 的通信体验带来重大提升，让隔空投送分享更轻松，同时改进打字的速度与准度，让输入更加智能。iOS 17 还带来两项全新体验：Journal app 能帮助用户轻松记录值得感恩的日常点滴，StandBy 则能以全新方式让用户在 iPhone 放在一旁充电时一目了然地查看信息。

“通过 iOS 17，我们深入思考了我们所依赖的日常功能，从而让 iPhone 更加个性、使用更简便。”Apple 软件工程高级副总裁 Craig Federighi 表示，“电话 app、FaceTime 通话 app 和信息 app 都是我们交流沟通的重要工具，我们相信用户会爱上本次发布在这方面的多项升级。我们重新设计了隔空投送功能，加入了分享的新方式；自动纠正功能比以往更加出色；我们还推出了全新体验 Journal 和 StandBy；以及更多精彩更新。我们非常期待大家体验 iOS 17！”

电话 app 体验迎来重大升级

作为 iPhone 体验的核心，电话 app 迎来重大升级：个性化 Contact Posters 为用户带来表达自己的全新方式。用户可以定制这些海报的显示方式，让来电观感焕然一新，选择精美的照片或拟我表情处理方案，以及吸睛的排版和字体颜色。Contact Posters 也可支持各类第三方通话 app。

Live Voicemail 让用户可以在他人留下语音留言时实时看到语音转写的文字，还能在对方正在留言时接听电话。被运营商识别为诈骗电话的来电将不会在 Live Voicemail 中出现，而是会被立即拒接。依托神经网络引擎，Live Voicemail 转写功能将完全在设备端处理，保护用户隐私。

FaceTime 通话 app 新增音频与视频留言和 Reaction

FaceTime 通话 app 现支持音频和视频留言，用户在呼叫对象无法接通时，可以分享留言，供对方稍后欣赏。

FaceTime 通话新增 Reaction，如爱心、气球、烟火、激光、下雨等等，更加生动地传情达意。用户可通过简单手势触发这些新效果，该功能同时支持第三方视频通话 app。

信息 app 迎来新外观与重大升级

iOS 17 为信息 app 带来重大升级，包括全新贴纸体验。用户可使用新的表情符号贴纸，也可从照片中提取对象、创作实况贴纸，还能为实况贴纸添加特效，让对话更加生动，键盘中的新“抽屉”可容纳用户的全部贴纸，以便轻松在 iOS 各处使用。

信息 app 新功能提升用户交流体验。用户只需轻轻一点就能访问可拓展的菜单，显示各种 iMessage 信息 app，让信息 app 的外观更加简洁优美。搜索过滤条件让搜索体验更加强大准确，用户可以在开始搜索后添加更多条件，缩小搜索范围，准确发现想找的内容。全新的 catch-up 箭头会指向用户上次离开对话的位置，单线回复则只需在文字气泡上轻扫就能完成。如用户选择分享位置信息，该信息会在对话中实时更新。发送音频信息时，将会自动转写为文字，方便其他用户直接阅读或稍后聆听。

信息 app 还推出平安确认功能，这项重要功能可以让用户通知家庭成员或朋友自己已经平安抵达目的地。用户发起平安确认后，他们的朋友或家庭成员会在用户抵达后自动收到通知。如果用户没有向目的地移动，用户将暂时与选择的联系人共享用户设备的位置、电池剩余电量和网络状态等实用信息。所有共享信息均采用端到端加密。

隔空投送与 NameDrop 让分享更轻松

通过隔空投送功能，用户只需几秒就能轻松与同事分享文件或向好友发送照片。在 iOS 17 里，隔空投送迎来了新的分享方式。用户只需将两台 iPhone 放在一起，或者将一台 iPhone 和一支 Apple Watch 放在一起，就能通过 NameDrop 功能轻松分享联系人信息。通过同样的操作，用户还可以在近距离内与另一台 iPhone 设备共享内容或开始用同播共享聆听音乐、观看电影或同玩游戏。

自动纠正和听写功能增强，实现更智能的输入

自动纠正迎来全面升级，新增 transformer 语言模型。这是一个用于文字预测的先进设备端机器学习语言模型，能够随着用户每次打字不断改进体验与准确度。自动纠正的设计也得到更新，以更好地支持输入，句子级别的自动纠正可以修正更多语法错误。用户可在打字时获得实时预测文字推荐，只要轻点空格键就能添加整个单词或完成句子，让文字输入比以往更加快捷。听写功能利用全新语言识别模型，准确度进一步提升。

StandBy 功能在 iPhone 充电时显示一目了然的信息

iOS 17 推出 StandBy 功能，为用户提供全屏显示，让用户在 iPhone 侧放充电时也能从远处一目了然地查看信息。StandBy 特别适合在床头柜、厨房流理台或桌面使用，并可进行个性化设置，显示多种精美时钟、用户收藏的照片或小组件，并支持智能叠放，在合适的时间显示合适的小组件。StandBy 支持实时活动、Siri、来电和尺寸更大的通知，让 iPhone 在距离用户较远时也能提供更多实用信息。使用 MagSafe 充电时，StandBy 会记住用户偏好的视图。用户可随时轻点屏幕激活 StandBy。在启用全天候显示的 iPhone 14 Pro 系列机型上，该功能将始终可见。

Journal App 提供感悟生活瞬间的新方式

Journal 是一款全新 app，能够帮助 iPhone 用户通过日记的方式思考生活、表达感激，研究显示这有助于改善身心健康。Journal app 可利用设备端机器学习提供个性化建议，为用户带来日记灵感。这些建议根据用户近期活动智能生成，包括照片、人物、地点、体能训练等，帮助用户更轻松地开始记录；定期通知功能则会帮助用户建立日记习惯。Journal app 提供锁定 app 功能、采用设备端处理和端到端加密，以保护用户隐私为本，确保包括 Apple 在内的任何人都无法读取用户日记。开发者可通过 Journaling Suggestions API 在自己的 app 内添加日记建议。

iOS 17 的其他功能还包括：

Safari 浏览器 app 为无痕浏览添加更多保护，可防范跟踪器与其他可访问用户设备的人。先进的跟踪与指纹保护进一步升级，阻止网站跟踪或识别用户设备。无痕浏览窗口在未使用时会锁定，让用户在离开设备时也能放心保持标签页打开。

用户可以和一组受信赖的联系人分享密码，更轻松、更安全地分享密码和通行密钥。组内所有成员都可以添加和编辑密码，让密码保持更新。分享通过 iCloud 钥匙串完成，因此采用端到端加密。

健康 app 带来了全新精神健康功能。用户可记录自己的每日心情和暂时性情绪；查看哪些因素在影响自己的精神状态；轻松访问通常在诊所中使用的抑郁和焦虑评估手段，以及其他本地可用资源。此外，增加设备与眼睛之间的距离有助于降低儿童患近视的风险，并帮助成人用户缓解数字眼疲劳症状。屏幕使用时间的屏幕距离功能会利用原深感摄像头，在设备距离用户面部不足 12 英寸（30.48 厘米）达一段时间后，鼓励用户将设备移远。

地图 app 新增离线地图，用户可下载特定地区的地图并离线使用逐向导航，查看预估抵达时间，在地图 app 中探索地点等。地图 app 还帮助用户更轻松地在美国境内的公园中探索数以千计的徒步路线，并向电动车驾驶员提供实时可用充电信息。

AirTag 可与最多另外 5 人共享，帮助亲友在“查找”app 中寻找物品。群组中的所有成员都能查看物品位置、播放声音、使用精确查找锁定附近共享 AirTag 的准确位置。该功能也支持所有其他“查找”网络配件。

音乐 app 推出协作歌单，让用户更轻松地与好友共同聆听音乐；车内同播共享体验让所有乘客都能轻松控制播放内容。用户可以用自己的设备控制音乐，即使他们没有订阅 Apple Music 服务。

设备端智能现可学习用户偏好，让使用隔空播放分享内容的体验更加轻松。隔空播放还支持酒店中兼容的电视，让用户在旅途中也能打开电视，轻松欣赏喜爱的内容。这项基于隐私和安全的功能将于今年年底前在部分酒店推出，从 IHG 旗下的品牌酒店与度假村开始。

AirPods 迎来自适应音频、个性化音量和对话感知等强大新功能，重新定义个人音频体验。此外，自动切换和通话控制功能也得到改进，让 AirPods 更加易用。

家庭 app 新增功能，让用户查看门锁、车库门、警报系统和接触式传感器最多 30 天内的活动历史。此外，两项备受欢迎的 HomeKit 功能——轻点解锁和 PIN 码现已支持兼容 Matter 的锁具，为用户提供更多方式掌控家居。

提醒 app 新增购物清单，可自动将添加的物品分类，让购物更轻松。用户可更改物品分类方式，清单将记住用户的偏好。

用户现仅需说“Siri”就能唤醒 Siri。唤醒 Siri 后，用户可以连续说出多项命令，无需再次唤醒语音助手。

在照片 app 中，人物相册使用设备端机器学习识别用户亲近之人的更多照片，同时可识别更多猫狗照片。

隐私更新包括将通信安全扩展至信息 app 之外，在通过隔空投送、联系人海报、FaceTime 通话信息发送和收取内容，以及使用照片选择器发送内容时帮助确保儿童信息安全。该功能同时从静态图片扩展至视频内容。新功能“敏感内容警告”帮助成人用户避免意外看到裸体图片与视频。与通信安全一样，敏感内容警告的全部图像与视频处理过程均在设备端进行，Apple 无法访问相关内容。

辅助功能更新包括 Assistive Access，这个可自定义的交互界面帮助患有认知障碍的用户更轻松独立地使用 iPhone；实时语音功能帮助无法讲话的用户在面对面交谈、打电话或进行 FaceTime 通话时将所输入的文字朗读出来；个人声音能帮助面临失语风险的用户创建与自己声音相仿的语音；指字即读可帮助失明及低视力用户朗读设备指向的实体物品上的文字。

推出时间

iOS 17 的开发者预览版将于今日起在 developer.apple.com/cn 面向 Apple Developer Program 注册用户提供，Public Beta 将于下月在 beta.apple.com 面向 iOS 用户推出。新的软件功能将在今年秋天推出，作为免费软件更新向 iPhone XS 及后续机型推送。