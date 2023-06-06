苹果今日发布了 iPadOS 17 预览版，为用户提供个性化设置锁定屏幕和与小组件交互的全新方式；自动填充功能可智能识别并填充表格，让处理 PDF 更加轻松；备忘录 app 推出标记与协作处理 PDF 的全新体验；信息 app 迎来重大升级，包括全新贴纸体验；用户现可在 FaceTime 通话中留下视频及音频留言；健康 app 登陆 iPad，带来交互式图表；HealthKit 帮助开发者利用 iPad 显示屏创造新颖体验。iPadOS 17 今日起提供开发者测试版，将于今年秋季以免费软件更新形式正式发布。

“iPadOS 驱动最多用的 iPad，帮助用户实现诸多可能。现在，我们通过 iPadOS 17 呈现了比以往更个性、更全能的体验。”Apple 软件工程高级副总裁 Craig Federighi 表示，“通过锁定屏幕的交互式小组件、PDF 与备忘录 app 的更新、信息 app 及 FaceTime 通话 app 的改进，iPadOS 为用户提供更多方式，比以往更轻松、更快捷地完成任务。”

美观的个性化锁定屏幕体验

用户现可全面利用 iPad 显示屏，对锁定屏幕进行自定义设置，使其更个性、实用、美观。丰富的照片新功能帮助用户在锁定屏幕上设置自己喜爱的照片，并以新颖方式为照片添加风格。用户可以从个人图库中选择单张照片、在一天中随机显示的一组照片，或者在唤醒 iPad 时显示流畅慢动作效果的实况照片。

用户可以从锁定屏幕图库中选择在 iPad 大屏幕上效果更惊艳的墙纸，为日期和时间选择生动的字体和颜色，或者使用喜爱的表情符号与色彩组合创建独特设计。

iPadOS 迎来实时活动，用户可直接在锁定屏幕了解正在进行的活动，如体育比赛、旅行安排、食品外送等等。

更强大的小组件

iPadOS 17 新增交互式小组件，用户仅需轻轻一点就能完成任务。例如，用户可以使用小组件直接开灯、播放歌曲、将提醒标记为完成。更新的 WidgetKit 可帮助开发者为自己的小组件构建交互体验。

交互式小组件可在锁定屏幕和主屏幕上使用，帮助用户轻松完成多种操作、一目了然地获取实用信息。在锁定屏幕上，小组件通过自适应着色与墙纸融为一体，以优化清晰度。

更轻松地处理 PDF

在 PDF 中输入信息比以往更加简单了。iPadOS 17 利用机器学习识别 PDF 的输入框，以便用户快速添加通讯录中的姓名、地址、电子邮件等详细内容。

备忘录 app 推出全新 PDF 体验

备忘录 app 迎来重大更新，为用户带来管理、阅读、注释与协作处理 PDF 的新方式。在 iPadOS 17 里，PDF 将以完整宽度显示，让用户更轻松地翻页、快速添加注释、使用 Apple Pencil 直接在文档中书写与绘画。用户可以直接在备忘录 app 里浏览与标记 PDF 和扫描文档；与他人共享备忘录时，所有更改会通过协作实时更新。

信息 app 推出增强通信工具，互动性提升

信息 app 为用户带来交流新方式，包括表情符号贴纸体验，用户还可使用自己的照片，从背景中提取主体，创作实况贴纸，并为实况贴纸添加特效，让对话更加生动。键盘中的新“抽屉”可容纳用户的全部贴纸，以便轻松在 iPadOS 各处使用。

信息 app 新功能还包括可扩展的菜单，只需轻轻一点就能轻松访问最常用的 iMessage app。人物、关键词和内容类型等过滤条件让搜索体验提升，方便用户更准确地找到自己想找的信息。用户现可在活跃的群聊中轻松跳转至上次阅读的信息，回复信息也变得更简单快捷，只需轻扫信息气泡即可。

语音信息将自动转写为文字，用户可直接阅读或稍后聆听。用户在信息 app 中共享自己的位置信息时，该信息会实时出现在对话中，直到共享结束。

用更生动的方式在 FaceTime 通话 app 中交流沟通

在 FaceTime 通话 app 中，用户可以在对方未接通时留下音频或视频留言。

FaceTime 通话 app 新增 Reactions，如爱心、气球、烟火、镭射光线、雨等等，更加生动地传情达意。用户可通过简单手势触发这些新效果，该功能同时支持第三方视频通话 app。

Safari 浏览器助用户提升效率

Safari 浏览器功能增强，帮助用户进一步提升效率。用户可通过档案按工作和个人等主题区分浏览内容。每个档案都有自己的浏览历史、Cookie、标签页组和收藏夹，不同档案之间可轻松切换。

无痕浏览功能可通过面容 ID 或触控 ID 锁定用户正在浏览的窗口，拦截跨网站追踪器。搜索体验进一步提升，响应更灵敏，搜索建议更准确、更易读。

iPad 迎来健康 app

iPadOS 17 为 iPad 带来健康 app，为用户提供查看丰富详细健康数据的新方式。针对 iPad 显示屏优化设计的“个人收藏”外观焕然一新，用户可在“趋势”“提要”和详细的交互式图表中获取关于健康数据的洞察。现在，iPad 用户可以跟踪管理自己的用药情况，使用经期跟踪功能，记录情绪和每日心情，查看自己在多家机构的可用健康记录等，这一切都在同一个集中、安全、私密的健康 app 中完成。

iPad 版 HealthKit 为健康与健身开发者带来新的机遇，透过用户分享的数据与健康 app 强大的隐私和数据安全协议，在他们的 app 中创造更多创新体验。

iPadOS 17 还包括下列更新：

台前调度的窗口位置和大小更加灵活，让用户进一步掌控工作空间，同时还支持外接显示器的内置摄像头。

无边记 app 提供了新的绘画工具，支持悬停、倾斜和自动成形，同时可为任意对象添加连接线和新形状，并支持跟随功能，在白板上为协作者提供引导。

聚焦搜索提供下一步操作的快捷方式、增强视觉搜索结果和视频搜索，帮助用户更快地查找信息、执行操作。

图像查询将识别功能拓展至食品、商店、标牌和物品上的符号，如衣物上的洗涤标签。

键盘的自动纠正功能升级，用户可更快、更轻松地输入文字。实时预测文本帮助用户快速完成句子输入，听写的全新语音识别模型准确度进一步提升。

用户现仅需说“Siri”就能唤醒 Siri。唤醒 Siri 后，用户可以连续说出多项命令，无需再次唤醒。

设备端智能现可学习用户偏好，让使用隔空播放共享内容的体验更加轻松。隔空播放还支持酒店中兼容的电视，让用户在旅途中也能打开电视，轻松欣赏喜爱的内容。这项基于隐私和安全的功能将于今年年底前在受支持的酒店推出，从 IHG 旗下的品牌酒店与度假村开始。

提醒事项 app 推出全新智能购物清单体验，可自动分类相关物品，并提供分栏视图，在屏幕上横向显示各类物品，让购物更轻松。

地图 app 现提供可下载地图，供用户离线使用。用户可离线选择区域，搜索与探索丰富的地点信息，并获取各种出行方式的路线。

隐私更新包括通信安全扩展，进一步保护儿童，此外还为成人用户提供敏感内容警告。照片与日历许可的更新帮助用户更明智地选择想与这些 app 分享的数据。锁定模式更新进一步保护可能被间谍软件所针对的用户。

全新辅助功能让 iPad 体验更加顺畅无碍。认知障碍用户可通过 Assistive Access 设置交互界面，更轻松地独立使用 iPad； 实时语音功能帮助无法讲话的用户在面对面交谈、打电话或进行 FaceTime 通话时将所输入的文字朗读出来；面临失语风险的用户则可使用 Personal Voice 创建与自己嗓音相似的合成语音，并在 Live Speech 中使用自己的语音。在放大器 app 中，Point and Speak 帮助失明或低视力用户操作家用电器和其他带小字标签的物品。

推出时间

iPadOS 17 开发者预览版将于今日起在 developer.apple.com 面向 Apple Developer Program 会员提供，Public Beta 版将于下月在 beta.apple.com 面向 iPadOS 用户推出。新软件功能将于今年秋季以免费软件更新形式面向 iPad（第 6 代及后续机型）、iPad mini（第 5 代及后续机型）、iPad Air（第 3 代及后续机型）及 12.9 英寸 iPad Pro（第 2 代及后续机型）和 11 英寸 iPad Pro（第 1 代及后续机型）推出。