苹果今日发布 macOS Sonoma 预览版，带来一系列丰富功能。屏幕保护和小组件解锁一整套个性化设置的全新方式。用户现可将小组件直接置于桌面上，只需轻轻一点即可进行交互；在连续互通功能的加持下，还可直接从 Mac 上访问 iPhone 小组件的广阔生态系统。有了 macOS Sonoma，视频会议的互动性也有所提高，实用的新功能有助于用户进行远程演示：例如利用演讲者叠层将演示者置于共享内容的正上方；借助 Reaction 添加具有电影般效果的手势触发妙趣横生的视频特效。Apple 将针对 Safari 浏览器推出重大更新，将网络体验带入新境界。用户场景功能将浏览按多个主题或项目分组，网页 app 可加快对喜爱的网站的访问。该公司还将推出游戏模式、精彩新游戏以及全新的游戏迁移工具套件，帮助开发者让更多游戏轻松登陆 Mac。

“macOS 是 Mac 的核心，而通过 Sonoma 的推出，我们将让 macOS 成为更加赏心悦目而又高效实用的工具，” Apple 的软件工程高级副总裁 Craig Federighi 表示，“我们相信用户一定会爱上 macOS Sonoma，喜欢用小组件进行个性化设置的新方式、令人眼前一亮的全新屏幕保护、更上层楼的游戏性能，以及视频会议和 Safari 浏览器体验的生产力提升。”

交互式小组件帮你完成更多工作

Mac 上的小组件现在变得比过去更强大、更加个人化。用户可将小组件直接置于桌面之上，并通过访问小组件图库轻松找到自己熟悉和喜爱的工具。当用户在 app 中工作时，小组件会无缝融入墙纸，以便用户全心投入手头任务。在连续互通功能的神奇加持下，用户无需离开 Mac，即可尽情享受 iPhone 小组件的广阔生态系统。小组件还变得可交互，用户能够直接在 Mac 桌面上执行查看提醒事项、播放或暂停、访问家居控制等各式各样的操作。

视频会议体验更智能

有了 macOS Sonoma 中推出的视频会议增强功能，用户在任意一款视频会议 app 中都能够更有效地演示和共享自己的工作。演讲者叠层是一组全新视频特效，可将用户置于共享内容的上方，以便突出演讲者。此外，利用 Reaction，用户还可通过将气球、五彩纸屑、爱心等元素无缝添加至视频中，或用手势触发这些特效来分享自己的感受。经改进的屏幕共享选取器简化了在视频通话期间共享 app 的流程。用户只需点按位于 app 左上角的绿色按钮，即可选择在通话中共享 app，轻而易举地从当前开启的窗口中直接共享内容。

Safari 浏览器推出重大更新

一系列全新功能登陆 Safari 浏览器。苹果将为无痕浏览推出重要更新，在浏览过程中提供比过去更多的保护，既可拦截跟踪器，亦可防范可访问用户设备的其他人。无痕浏览模式下的跟踪与指纹保护功能进一步升级，帮助阻止网站跟踪或识别用户。无痕浏览窗口还会在用户未使用时进行锁定，让用户在离开设备时也能放心既有标签页开启。

此外，用户还可使用用户场景功能将浏览按主题分组，从而保持清晰有序，同时亦可区分 Cookie、历史、扩展、标签组和个人收藏。用户能够同时使用个人帐户和工作帐户登录同一个网站，并快速在二者之间顺滑切换。Safari 浏览器还支持创建表现类似普通 app 的网页 app，让用户最喜爱的网站变得触手可及，并提供类似 app 体验的简化版工具栏。

全新屏幕保护

macOS Sonoma 全新推出一系列以全球各地慢动作风光视频为主题的屏幕保护，例如香港的广阔天际线、美国亚利桑那州纪念碑谷的砂岩山丘，以及加利福尼亚州北部索诺玛县绵延起伏的丘陵。这组充满画面感和镜头感的影像提升了 Mac 体验，令用户穿梭于陆上风光、地球、水下或城市景观等主题之间。登录体验被转移至屏幕底端，为新屏幕保护腾出更多空间。登录后，屏幕保护将无缝过渡至桌面。

Mac 游戏体验迈入新境界

得益于 Apple 芯片的加持，用户在每一部 Mac 上都能体验到无与伦比的图形性能。而如今，数千万部搭载 Apple 芯片的 Mac 能够以出众性能运行要求严苛的高负载游戏，提供持久电池续航并展现令人叹为观止的视觉效果。游戏开发商通过 Metal 3 不断推陈出新，给 Mac 带来激动人心的新游戏，包括《DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT》《Stray》《Fort Solis》《World of Warcraft: Dragonflight》《HUMANKIND》《Resident Evil Village: Winters’ Expansion》《The Medium》《ELEX II》《Firmament》《SnowRunner》《Disney Dreamlight Valley》《No Man’s Sky》《Dragonheir: Silent Gods》和《Layers of Fear》。为简化将游戏从其他平台迁移至 Mac 的流程，Metal 推出了一款全新的游戏迁移工具套件，可为游戏开发商节省长达数月的前期工作。如今开发商仅需花费数日即可预览其现有游戏在 Mac 上的运行效果。他们还大幅简化了为充分发挥 Apple 芯片性能而对游戏着色器和图形代码进行转化的流程，显著缩短了游戏开发的总时长。

macOS Sonoma 还推出游戏模式，为游戏玩家带来宝贵的毫秒级性能优势。通过确保游戏任务在中央处理器和图形处理器上均获得最高优先级，游戏模式以更流畅、更具一致性的帧率带来经优化的游戏体验。游戏模式还可增进 Mac 游戏体验的沉浸感，将蓝牙采样率提高一倍，从而大幅降低 AirPods 的音频延迟，并显著降低 Xbox 和 PlayStation 等热门游戏手柄的输入延迟。游戏模式适用于所有游戏，包括近期发布和即将发布的全部 Mac 游戏。

提升混合和远程 Pro 级工作流

借助 Apple 芯片中搭载的先进媒体引擎，macOS Sonoma 为屏幕共享 app 带来全新的高性能模式。以极灵敏的响应远程访问混合型工作室现场和远程 Pro 级工作流，它能够呈现低延迟音频和高帧率影像，且支持最多两台虚拟显示器。借助这一模式，专业创作者能够从任何地点安全访问自己的内容创作工作流——无论是在 Final Cut Pro 或 DaVinci Resolve 中进行剪辑，还是在 Maya 里制作复杂的三维动画影片素材。在参考色的支持下，用户还能以远程形式实现传统上只有依靠专用硬件和专业软件才能完成的颜色调校工作流。

辅助功能方面的提升

macOS Sonoma 通过引入一系列辅助功能，让所有用户在 Mac 上实现更多自定功能。对于听障用户，Made for iPhone 助听设备可连接 Mac，用于通话和观赏媒体内容；而失去语言能力的用户则可借助实时语音功能在通话和对话中将自己的想法通过打字转化为语音。身患残疾和运动障碍的用户在 Mac 上使用语音控制进行听写和编辑文本时会得到语音建议。为了协助患有认知障碍的用户，信息和 Safari 浏览器中的动态图片（如 GIF）可自动暂停。此外，失明或低视力用户可轻松调整所有 app 的文本大小，并将 Xcode 与 Apple 业界领先的屏幕朗读工具“旁白”结合起来使用。

其他 macOS Sonoma 更新包括：

简化的 PDF 体验：有了增强型 PDF 功能，用户可利用自动填写功能快速填写表单，还可获得智能收件人推荐。

在备忘录中实时编辑 PDF：备忘录现可以完整宽度显示 PDF 和文档扫描页面，用户还可在带链接的备忘录中快速访问食谱或作业等相关备忘录。

Siri：用户现在只需说“Siri”即可激活 Siri。

密码：用户现在可以通过创建群组来共享一组密码。群组中的每个成员都可以添加和编辑密码，以确保它们始终处于最新状态；共享通过 iCloud 钥匙串进行，并且获得端到端加密。此外，通过邮件接收到的一次性验证码现可自动填充至 Safari 浏览器中，无需离开浏览器即可轻松实现安全登录。

信息：用户可以使用全新推出的贴纸与自己关系亲密的联系人互动，还可享受经过改进的搜索、回复、群组功能，并可通过 iCloud 同步信息 app。

提醒：提醒中的智能购物清单功能可简化每周的采购任务。此外，用户还可将清单划分为多个板块，并使用新推出的分栏视图横向安排板块布局。

键盘：全新推出自动纠正功能，帮助用户更精准、更轻松地完成修改。实时完句功能可协助用户快速补完整句，而听写功能则借助更上新高的语音识别技术大幅改善精确度。

隐私和安全：通信安全功能延伸至隔空投送、选取照片、来电和 FaceTime 通话留言，进一步扩大对儿童的保护。此外，敏感内容警告功能可防止用户在隔空投送、信息、来电以及 FaceTime 通话留言中意外接触到敏感图像和视频，同时还向用户提供屏蔽该联系人或寻求进一步帮助资源的选项。

推出时间

macOS Sonoma 开发者测试版将于今日起通过 Apple 开发者计划在 developer.apple.com/cn 提供，公开测试版将于下月通过 Apple Beta Software Program 在 beta.apple.com 推出。正式版将于今秋作为免费软件更新发布。