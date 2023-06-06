当前，东南亚已经成为全球科技版图中越来越重要的角色，并不断以其突破性的发展及创新速度刷新着外界的认知。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的一份报告显示，到2025年，东南亚的数字经济GMV预计将达到3300亿美元，而科技初创企业在推动这一增长的过程中发挥了不可或缺的作用。

5月11日，作为BEYOND Week的重点活动之一，由动点科技旗下国际品牌部门动点国际（TechNode Global）举办的东南亚标志性科技盛会、第六届“ORIGIN大会”在澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）中盛大举行。

通过主题演讲、小组讨论、案例展示等形式，来自Gobi Partners、凯洛斯资本（Kairous Capital）、Carsome、Aerodyne、Pluang、FastCo、Enlitho、Wellous等在内的众多东南亚知名投资机构和初创公司的代表人士就东南亚的数字化转型、下一代独角兽、人工智能、电动汽车&交通出行、医疗健康、可持续发展、市场机遇、投资格局等话题方向在为与会者带来了深刻的见解、经验及分享。

在小组讨论环节中，在Recursive首席执行官兼联合创始人Tiago Ramalho的主持下，科大讯飞开放平台事业群副总裁William Chow、ViSenze首席执行官兼联合创始人Oliver Tan，以及Pantheon Lab首席执行官Ivan Lau共同就《人工智能如何塑造东南亚的下一代？》这一话题展开了探讨。

三位嘉宾共同探讨了东南亚在人工智能解决方案方面的独特优势、为完善人工智能生态系统而提出的政府政策、以及最适合采用人工智能的行业。此外，小组讨论也针对与人工智能相关的挑战以及人工智能教育和技能发展所需的必要条件进行了深刻交流。

值得一提的是，嘉宾也共同强调了需要使人工智能具有包容性，让每个人都能触及到这种技术。并且，这项技术也不应该被少数几家巨头公司所仅有。同样，嘉宾们也指出，让人们了解这项技术及其对社会的影响也是一件至关重要的事情。

以下为经整理编辑后的讨论实录：

ViSenze首席执行官兼联合创始人Oliver Tan

零售业和电商业会是人工智能的最快采用者，因为这些行业有种类繁多的人工智能应用场景，包括互联网人工智能（云端人工智能），商业人工智能，感知人工智能，以及自主人工智能等等。消费者在寻找和购买产品时经常会留下数据痕迹，而这些行为会被这些不同种类的人工智能技术所覆盖。与此同时，卖家也能从中积累关于自身客户的各种信息。所以从本质上来讲，收集数据的行业会更容易将人工智能整合到他们的业务中。

在东南亚，人们有不同的语言。从这一点出发，在应用方面，人工智能也会有很多机会。比如，人工智能可以帮助连接具有不同语言和文化的人群。诚然，这种多样性是一种挑战，但对于那些希望为其可商业化的人工智能产品寻找出路的人工智能公司来说，也是一个机会。

在人工智能政策和监管上，令人遗憾的是，东南亚在人工智能标准或人工智能政策的制定方面在国际舞台上没有强大的集体声音——东南亚需要做得更好。当前，只有少数几个国家提出了其人工智能政策和战略，这主要是新加坡、印尼、马来西亚、泰国和越南。在人工智能方面，东南亚地区还欠缺集体行动。此外，东南亚在数字基础设施、法律制度、数据共享政策和政府参与度方面的投入也很重要。

掌握人工智能知识是另一个重要点。我认为，应该在学校引入人工智能概念，让下一代了解这项技术。在确保人工智能可以惠及每个人这一点上，教育是至关重要的——所有这一切都始于教育。

如何使人工智能更具包容性是一个棘手的问题。关于人工智能接管人类工作的新闻则站到了包容性的对面。它制造了关于人工智能焦虑。在新加坡，我们已经建立了一个基于四项原则的国家人工智能框架：即，以人为本、透明、公平、可解释。

我们让不同的社会成员参与到国家人工智能战略的规划中，因此这里会有多层次的参与。也正因此，人们不会觉得自身正在远离国家人工智能战略。我们尽可能地覆盖到不同社会阶层中的每一个人。不过，诚然，这些事情在新加坡这样一个只有约500万人口的小国比较容易做到。在更大的国家，这项任务的挑战性要大得多。

谈到人工智能的未来，最让我兴奋的是大型语言模型和生成性人工智能的潜力。这些技术可以与其他技术相结合，实现感知人工智能或更先进的技术，能够去改变我们在现实世界的互动方式。例如，在购物方面，人工智能可以帮助模拟实际的实体购物体验——不仅提供查看商品和交流对话的手段，还可以让消费者虚拟地触摸或嗅到商品。

科大讯飞开放平台事业群副总裁William Chow

当下是人工智能的伟大时代。然而，人工智能在采用和实施方面也面临严峻挑战。首先是政策和法规的挑战。另一个挑战是计算能力。对于组织来说，要想在各自的业务中使用人工智能，他们需要投资强大的计算设备，而这在东南亚往往会被人认为是一件困难的事情。

在东南亚寻找人工智能人才也是一个挑战。我们已经与中国和新加坡的大学合作，但仍然没有足够的潜在人工智能员工，并且我们也会需要更多这样的人才。科大讯飞的总部在合肥（中国安徽），这是一个发展中的城市。对我们来说，寻找人工智能人才一直是个问题。当然，我们在其他地方，如上海、北京和深圳也会需要更多的人工智能人才。而这也是我们在东南亚——比如印尼和马来西亚可以发现到的问题。

人工智能不是我们的终点。我们的目标是让生活更美好，让我们的工作更有效率，而人工智能可以成为实现这些目标的工具。在教育、医疗、制造和其他领域，我们使用人工智能来提升操作效率。另外，人工智能在创造更好的客户体验和促进人与人之间更好地沟通方面也很有用。

我相信人工智能应该变得像水和空气一样。我们可能看不到它，但我们会经常使用它，而你不会意识到它的存在。它成为生活中的一个平凡的部分，每个人都去本能地使用它。它决不能成为一种负担或成为让人们害怕的东西。

Pantheon Lab首席执行官Ivan Lau

东南亚是相当碎片化的区域，这对经济一体化来说是一个挑战。各国有不同的民族、语言和外貌。由于各种障碍，要渗透到不同的市场可能很困难。但这也会是人工智能可以去帮助解决的问题——它可以提供相应的解决方案，让消费者同企业、或企业同其他企业更好地互动。

例如，在马来西亚，我们看到了很多关于寻找合适人才在不同市场工作的问题，比如让一个泰国人在马来西亚做泰国产品的广告。而这个问题可以在最新人工智能技术的帮助下得到解决。

就政府在如何推进人工智能方面而言，我认为政府应该在教育方面下功夫。拥有精通人工智能的人才是很重要的。另外，政府也应该对普通大众进行人工智能教育，帮助大家了解人工智能可以为他们做什么。

在人工智能如何才能具有包容性和普惠性的问题上，我认为展开适当的教育计划是很重要的。此外，开发正面的解决方案也是一种必要选项。它能帮助缩小差距，解决人工智能人才短缺和技能不匹配的问题。此外，提高人们对人工智能的知识也很重要——需要去帮助人们了解人工智能可以对他们生活产生怎样的影响，以及他们如何能够成为拥抱人工智能的新社会的一部分。

展望未来，人工智能会有一个巨大的市场。人工智能技术将进一步得到改进，它们会变得更像人类，甚至有望可以自然交谈。此外，人工智能也可有助于填补对更多人才需求的空白，特别是在年轻人倾向于偏离的前端行业。