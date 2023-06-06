苹果今日发布了 watchOS 10 预览版，助用户通过重新设计的 app，以新方式快速查看信息；新的智能叠放功能可在需要时展示相关小组件；推出全新缤纷表盘；为骑行爱好者带来了新的指标、体能训练视图和有蓝牙连接的功率计、速度传感器和步频传感器；新的指南针航点和地图功能为徒步爱好者提供更大的帮助；正念 app 提供多种工具，支持心理健康。watchOS 10 今日起提供开发者测试版，将于今年秋季以免费软件更新形式正式发布。

“watchOS 是世界领先的可穿戴操作系统，为全世界的人们重新界定了手表的功能。”Apple 技术副总裁 Kevin Lynch 表示，“watchOS 10 赋予 Apple Watch 全新的使用方式，是一次里程碑式的更新，带来了查看消息更加快捷的焕新设计、更为缤纷多样的表盘、为骑行和徒步爱好者推出的新功能以及重要的健康工具。”

全新设计语言和导览方式

watchOS 10 中重新设计的 app 能一目了然地呈现更多信息，也开辟了导览和快速访问内容的新方式。

“在 watchOS 10 中，我们重新设计了界面，为用户带来前所未有的 Apple Watch 使用体验，”Apple 人机交互设计副总裁 Alan Dye 表示，“这次的更新让用户能一目了然地看到最重要的信息，导览更为便捷，采用了全新的视觉设计语言，最大化利用了 Apple Watch 的显示屏。我们还推出了智能叠放，用户从表盘即可快速访问主动提供的和具时效性的信息。”

Apple Watch 上的 app，如天气、股票、家庭、地图、信息和世界时钟等，现可更好地运用 Apple Watch 的显示屏来提供更多一目了然的信息。Apple Watch 的活动 app 和 iPhone 的健身 app 现可获取更多详细信息，更新了分享功能，重新设计了奖章，能够更方便地追踪每日活动情况。

新的智能叠放包含了一些小组件，能够根据用户当下的状态显示具时效性的信息，在任意表盘上，轻轻转动数码表冠即可展现。例如，在新的一天开始时，天气 app 就会显示天气预报，或是在旅游时，智能叠放会显示钱包 app 中的登机牌信息。日历和提醒事项 app 会置顶显示即将开始的会议和事项，同时运行中的 app，如播客 app，也会一同前置，以便使用。智能叠放可帮助用户在快速获取重要信息的同时，还能欣赏人像等缤纷绚丽的表盘。

开发者也可以运用新的设计语言来更新他们的 app。例如，Streaks app 现可利用整块显示屏来展示进度和访问任务；NBA app 通过展示球队颜色和新的比赛详情，为持续关注喜爱的球队带来更精彩的体验；喝水羊驼 app 的重新设计让用户仅需转动数码表冠即可快速一览自己过去七天的饮水状况。

访问控制中心更为便捷，只需轻按侧边按钮，即可从任意 app 跳转。连按两下数字表冠，即可返回最近使用的 app。

全新表盘

watchOS 10 推出两款富有艺术性的趣味表盘：调色盘和史努比。调色盘表盘用缤纷的色彩和三个叠加的不同图层来展示时间，色彩会随着时间的推移而变换。

同时，倍受欢迎的《花生漫画》中的史努比和 Woodstock 生动鲜活地出现在 Apple Watch 的新表盘上。这两名角色会与表针互动玩耍、对当地的天气情况做出反馈，甚至会在用户锻炼时活动起来。

骑行

Apple Watch 是骑行爱好者的得力设备，包含体能训练自动提醒、电动自行车热量消耗计算和摔倒检测等功能。watchOS 10 为这项热门活动添加了先进的新指标、视图和体验。

开始骑行训练时，安装了 watchOS 10 的 Apple Watch 会自动在 iPhone 上将其显示为实时活动，轻触即可放大至全屏。体能训练视图，如心率区间、爬升高度、竞速路线、自定义训练计划和新的骑行速度等，都根据 iPhone 的显示屏尺寸进行了调整，可以将设备安装在自行车上，在骑行时更便捷、简易地浏览上述信息。

Apple Watch 现可和支持蓝牙的自行车配件、速度传感器和步频传感器等配件进行自动连接。这一功能带来了骑行功率（瓦）和步频（RPM）等全新测量指标，还有功率区间等新的体能训练视图。户内和户外的骑行训练均支持蓝牙连接和 GymKit。

新算法结合了 Apple Watch 的传感器数据和连接的电表测量的功能阈值功率（FTP），计算出骑行者理论上一小时能保持的最高骑行强度。Apple Watch 可以利用 FTP 计算个人的功率区间，轻松查看当前的区间并跟踪用户在每个区间花费的时间，这是一种有效且广受欢迎的方式，用来帮助提升运动水平。

徒步

Apple Watch 的指南针 app 是户外探索的得力工具。在 watchOS 10 中，指南针 app 会自动生成两个新的航点：Last Cellular Connection Waypoint，会估算出用户最后可连接蜂窝网络的地点，以便接收信息或打电话；在紧急情况下，Last Emergency Call Waypoint 会估算出路途中设备最后可连接运营商网络的地点，以及时拨打紧急联络电话。

在准备路线时，新的徒步高度视图会运用高度计数据，为已保存的航点提供三维视图。Apple 地图将首先在美国推出新的地形地图，可展示等高线、地貌晕渲、海拔细节和重要地点。用户还可通过包含路径长度、类型和难易度等详细信息的地点卡搜索附近的小径和小径入口。

心理健康

心理健康和生理健康同样重要。研究表明，对心理状况进行反思有助于培养情绪觉察和韧性。在 watchOS 10 的正念 app 中，用户可以私密而便捷地记录每日心情和暂时性情绪。用户可以旋转数码表冠滚动浏览迷人的多维图形，选择自己当下的感受和对其造成影响的主要因素，并对感受进行描述。

在 iOS 17 和 iPadOS 17 的健康 app 中，用户能获得富有价值的洞察，明确给心态带来影响的因素，如人际交往和睡眠或运动等生活方式。此外，用户可以在健康 app 中采用诊所中常用的评估体系方便快捷地评判自己的焦虑和抑郁水平，联系当地相关资源，并将 PDF 格式的报告提供给医生。

视力健康

在全球范围内，近视都是导致视力障碍的主要原因。国际近视研究协会建议儿童每日至少花 80 到 120 分钟时间进行户外活动。在 watchOS 10 中，Apple Watch 通过环境光传感器 增加了测量用户日光下活动时长的功能。用户可以在 iPhone 或 iPad 的健康 app 上浏览到这个信息。

对所有年龄段的用户而言，日光下活动的时长对身体和心理健康都大有裨益。没有 iPhone 的儿童则可以通过家庭共享设置将自己的 Apple Watch 和家长的手机配对，让家长通过健康共享了解到自己的孩子在日光下活动的时长。

有记录表明，观看时距离设备或书本过近也有造成近视的风险。新的屏幕距离功能采用 iPhone 和 iPad 扫描面容 ID 时所用的原深感摄像头，当用户与所持设备保持距离小于 12 英寸（30.48 厘米）达一段时间后，将鼓励用户将设备移远。

当设备使用密码、触控 ID 或面容 ID 锁定手机时，健康 app 中所有的健康数据，包括心理健康和视力健康数据，都将被加密1。

其他 watchOS 10 更新包括：

用户只需将一台 iPhone 和一支 Apple Watch 放在一起，就能通过 NameDrop 功能轻松分享联系人信息。Apple Watch 用户还可在联系人 app 中的“我的名片”里轻点分享按钮，或轻点表盘上的复杂功能“我的名片”，随后将 Apple Watch 与他人的 Apple Watch 放在一起，来使用 NameDrop 功能2。

在远离无线局域网和蜂窝网络时，iPhone 离线地图 可提供逐向导航，实现查看预估到达时间、在地图中找寻地点等更多功能。当处于 iPhone 的连接范围内时，也能在配对的 Apple Watch 上实现这些功能。

用户现可回放 FaceTime 通话视频留言并直接在 Apple Watch 上查看。此外，Apple Watch 现可支持 FaceTime 群聊通话。

用药 app 在用户超过计划时间 30 分钟而没有进行用药记录时可发送跟进提醒。

企业

Apple Watch 提供一系列功能，为企业客户提高在办公室或现场的效率和安全性。如免提通讯、在移动场景中处理通知，或在工作区开启摔倒检测。watchOS 10 为移动设备管理（MDM）提供支持，企业客户可远程集中安装 app，在一系列设备上配置账号，如密码授权，以及进行无线局域网和 VPN 设置。在此次更新下， Apple Watch 可以更好地帮助改善员工健康、提升效率，并进行安全监控。

为体能训练 app 开发者设计的 API

watchOS 10 为体能训练 app 开发者设计了新的 API，可为用户带来富有吸引力的新体验。Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 内置的强大动作传感器能够检测到速度和加速度的快速变化情况，如挥动高尔夫球杆或网球拍的动作。现在开发者可以获取到这些高频的动作数据，如 SwingVision 这类的 app 就可以根据前臂、手腕和手的旋转动作分析用户的发球内旋情况，Golfshot app 可以检测到细微的手腕活动情况并且随之优化用户的高尔夫挥杆动作。

TrainingPeaks 等热门的教练平台可以利用新的 API 来定制个性化锻炼，并将其直接导入体能训练 app 中。Apple Watch 现可区分乘坐高尔夫球车和在草坪上行走两种活动方式，使用 HealthKit 数据的开发者可以此为高尔夫训练提供可信的卡路里消耗情况。开发者还可获取配速、步频和骑行功率指标信息，并实现在 Apple Watch 和 iPhone 之间同步训练信息。

推出时间

watchOS 10 开发者预览版即日起通过developer.apple.com/cn 向 Apple 开发者计划会员提供。公开测试版将于下月在 beta.apple.com 向 watchOS 用户发布。watchOS 10 将在今年秋天作为免费的软件提供更新，适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款，并与运行 iOS 17 的 iPhone Xs 及后续机型配对。