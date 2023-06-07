当前，东南亚已经成为全球科技版图中越来越重要的角色，并不断以其突破性的发展及创新速度刷新着外界的认知。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的一份报告显示，到2025年，东南亚的数字经济GMV预计将达到3300亿美元，而科技初创企业在推动这一增长的过程中发挥了不可或缺的作用。

5月11日，作为BEYOND Week的重点活动之一，由动点科技旗下国际品牌部门动点国际（TechNode Global）举办的东南亚标志性科技盛会、第六届“ORIGIN大会”在澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）中盛大举行。

通过主题演讲、小组讨论、案例展示等形式，来自Gobi Partners、凯洛斯资本（Kairous Capital）、Carsome、Aerodyne、Pluang、FastCo、Enlitho、Wellous等在内的众多东南亚知名投资机构和初创公司的代表人士就东南亚的数字化转型、下一代独角兽、人工智能、电动汽车&交通出行、医疗健康、可持续发展、市场机遇、投资格局等话题方向在为与会者带来了深刻的见解、经验及分享。

在小组讨论环节中，在Jumpstart Media执行主席James Kwan的主持下，Aerodyne Group创始人兼集团首席执行官Kamarul A. Muhamed、Techsauce 联合创始人兼首席执行官 Oranuch Lerdsuwankij、益世科生物（ESCO Lifesciences Group）副首席执行官Lin Xiangliang就《下一代独角兽将有何不同》》这一话题展开了探讨。

三位嘉宾先后讨论了当前阶段在东南亚建立一家成功的创业公司所需要的关键因素，并分享了各自公司的战略和计划，以及针对各自所属行业的最新趋势的看法。

以下为经整理编辑后的讨论实录：

Aerodyne Group创始人兼集团首席执行官Kamarul A. Muhamed

建立初创公司的第一要义是看清关键问题。或者说，我们是否正在解决这些问题。找到社会中我们可以产生重大影响的关键差距所在，然后专注于这些差距、给到合适的应对技术。再之后，开发正确的技术方案，建立正确的团队，并在你的组织中组建正确的人员来提供解决方案。

众所周知，无人机行业的头部玩家实际上是来自中国的——最顶级的无人机硬件公司，如大疆，都在中国。当然，这里还有很多其他优秀无人机公司。

无人机本质上是一个捕捉数据的工具，或者是进行传输的载体。但在这些背后，真正的价值是你如何对社会产生有意义的影响，而这正是我们所在做的事情。我们正在审视并重塑Aerodyne的商业模式。我们的立足点是作为一家基于“DaaS”模式的公司——DaaS这里指的是，以无人机作为一种服务。并且我们也为这个名字注册了商标。因此，最初，我们只是一家DaaS公司，尽管我们的也收获了大幅增长，但这实际上只是一种简单的体现。因为每个行业参与者都在这样做。在世界各地，有很多公司也在做DaaS模式。于此，我们意识到，经营一家无人机公司不能仅仅只是为了“飞行”。其真正的价值是在于数据。随后，我们也扩展出了我们的软件，并以此作为一项提供服务，这样我们就可以为我们的客户提供一站式的解决方案。

现在，我们已经扩大、甚至已经超出了这个范围。我们正在研究所有这些服务的相关性，如何将这些服务融汇贯通。例如，当我们早前进入农业领域时，我们使用无人机提供农业解决方案，并提供分析服务。这样，人们就可以基于作物的健康状况获得如何提高产量、如何降低运营成本等方面的洞察力。不过现在，我们也在逐渐看到，在农业方面，我们还可以展开其他衍生工作。这种演变实际上就是关于寻找我们正在经营的整个价值链的差距，并为我们的客户提供更大的价值。

最后，关于融资。我们正生活在一个非常复杂的时代，在这个相对疲软的市场中充斥着很多不确定因素。所以，我们需要做的事情是就是，谨慎行事。当涉及到融资计划时，不要筹超额集资金。在我们运作的前七年或六年时，我们只筹集了很少的资金。换句话说就是，你要逐步筹集资金。或者也可以打破这个观点，因为现在的情况也发生了变化。这很复杂，但我认为这也是我们需要关注的问题。现在，不要强求估值，增长才是重要所在——并且你要专注于此。

Techsauce 联合创始人兼首席执行官 Oranuch Lerdsuwankij

东南亚是一片相对分散的区域，而这个地区中有超过6.5亿的人口。在东南亚，要想成为一家成功的创业公司，你就不仅要在本国市场有所建树，还要着眼于本国之外的市场。并且无论是B2C还是B2B模式，重视当地文化都是一种必须。在我看来，了解当地的文化，以及为之做出针对性的调整是非常重要的。在B2C方面，企业需要了解市场和每个市场的行为，但对于B2B，他们需要了解谁才是这个市场上的重要人物。举例来说，如果你想与泰国或印度尼西亚的大企业建立联系，如果能做到这一点，这个过程就会相对简单许多。

当然，如果你不仅仅只是希望进入泰国或者印尼，我的建议是，你就得要多去研究当地市场、为你的解决方案做出定制化的调整、并与正确的人建立联系。

益世科生物副首席执行官Lin Xiangliang

我认为东南亚是一个有趣的地方。东南亚有庞大的移民群体，但作为一个整体地区，它仍然面临一些挑战。尽管这里的各个政府正在努力推动经济一体化，但在东盟国家之间实现真正的经济和谐仍需要时间。

东南亚的市场规模不如美国或中国庞大，并且也缺乏直接上市的退出策略。因此，东南亚许多国家仍然将目光投向中国香港，甚至澳大利亚和美国。

考虑到全球地缘政治和本地化的因素，某种角度上来看，东南亚可以扮演一个非常有趣的角色。许多中国企业都将越南以及东南亚其他国家视为通往世界的窗口，于此进行出口贸易。从这一点来看，东南亚可以看作是通往世界和东西方之间的纽带。

当然，我认为东南亚的地理优势本身也会是一种有趣的体现，因为其市场规模本身就是非整体化的。业界的顶级公司或独角兽企业通常是在一片小的生态系统中运作的，而这个生态系统往往有着成为世界领先地区的潜力。基于这一点，在我看来，这正是东南亚独角兽让人刮目相看的因素所在。