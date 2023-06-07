专注于人工智能零售大数据分析的香港初创企业TradeMonday日前宣布，公司已成功获得商汤集团股份有限公司的新一轮注资。此次融资资金将用以扩大零售分析产品和ChatGPT B2B零售解决方案的服务范畴，加速公司发展。

TradeMonday是一个以人工智能低代码模块化平台，旨在帮助零售商和品牌拥有者即时验证其商业决策。募集到的资金将用于研发投资，进一步巩固公司的人工智能低代码模块化平台。平台将消费者、品牌和产品的数码足迹转化为可执行的见解，包括社交媒体、店内客流量和交易数据等信息，为零售商、消费品品牌和商场等提供盈利增长策略。

TradeMonday同时宣布推出用于零售分析的ChatGPT B2B零售解决方案，并于公司声明中提到：「我们非常荣幸能够获得商汤科技的投资，他们在人工智能和全球网络方面拥有丰富的专业知识。这将有助于我们进一步开发创新的零售分析解决方案，帮助客户做出更明智、更明确的决策，发挥不可或缺的作用。通过整合TradeMonday专有的零售大数据和ChatGPT，缩短了分析时间，提供了更好的用户体验。通过聊天机器人查询数据分析，用户可以更快地获得所需信息。我们的新产品ChatGPT B2B零售分析解决方案将有助于TradeMonday将产品服务扩展到销售咨询领域。随着最新一轮融资完成，TradeMonday有望在全球市场上持续增长并取得成功。我们计划在2023年完成更大规模的A轮融资，以推动我们的发展。」