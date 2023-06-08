雪铁龙展示了“Ami for All”概念，这是一个与 PIMAS 联合开发的项目，PIMAS 是为行动不便人士改装车辆的专家。该原型设计用于由不再有至少一个下肢使用的残疾人士驾驶，尤其是那些坐在轮椅上的人。它结合了技术发展，例如增加的开门角度、从轮椅转移到座椅的设备（板和带）、用于加速和制动的机械和手动控制、方向盘上的旋钮使驾驶更容易，以及一个巧妙的解决方案在客舱内或客舱外运输轮椅。

凭借“Ami for All”，雪铁龙通过无需驾驶执照且经济实惠的电动出行解决方案，让那些失去独立性的人重新获得独立性。“Ami for All”提供了一种轻松的方式来过上积极的生活并融入社会，而无需依赖第三方陪伴他们或使用具有不可预测的时间表和访问权限的公共交通工具。

“Ami for All 完全符合 Ami 的理念：为所有人获得流动性提供切实可行的回应。 Ami将移动的便利性重新引入微旅行，并为青少年、老年人和没有驾驶执照的人提供更多的独立性。我们很高兴推出这项支持残疾人行动的技术解决方案，我们正在努力使该项目在短期内实现。” 蒂埃里·科斯卡斯——雪铁龙首席执行官

“Ami for All”是一种特别有效的方式，可以帮助残障人士恢复独立，尤其是那些失去双腿并需要轮椅的人士。这涉及世界人口的 1%。这是一个安全、舒适、紧凑和灵活的解决方案，即使他们没有驾驶执照，也可以让他们从 14 岁开始出行。

这个项目的起源具有象征意义：它来自 Star*up 计划，这是一个创意孵化器，使 Stellantis 员工能够提交他们的创新想法。如果提案被选中，员工将有机会参与业务加速器，将想法变为现实。该项目的幕后推手克里斯托夫·拉佩尔 (Christophe Lapeyre) 与雪铁龙围绕共同愿景的会面自然而然地发生了。

“我在 2022 年分享的项目是提供一个交钥匙解决方案，使残疾人的旅程适应电动挑战。在观察到我继子所在高中的学生依赖改装车辆换乘而他们的同学享有完全的自由后，我想到了这个想法。除了社会挑战之外，确定技术和工业解决方案是一个特别具有激励性的挑战。有了雪铁龙，我立即找到了一位相信我并支持我进行项目开发的赞助商”——Christophe Lapeyre，“Ami for All”项目负责人。

Ami 是改善日常生活和提高独立性的理想工具。它鼓励残疾人在受控预算内积极驾驶，并避免改装交通工具或公共交通工具的复杂性，以便他们能够继续积极参与自己的出行并享受直接的自主权。

其紧凑的尺寸使其灵活且易于停放，并确保其周围有足够的空间来操纵轮椅。它的高度也使它更容易爬进去。它的速度高达 45 公里/小时，易于操控，75 公里的航程使其非常适合日常使用。它稳定且封闭，确保更高的安全性和舒适性。

“Ami for All”和其他日常电器一样简单易用。它不需要特殊的充电器，充电又快又容易。它的 5.5 kWh 锂离子电池平放在地板下，可以通过位于乘客侧门口的车载电缆轻松充电。插入电缆后，使用传统的 220 V 插座只需不到 4 小时即可充满电。

“Ami for All”针对残疾人的改编是标准化的，易于安装，无论客户选择什么版本的 Ami。它是与 PIMAS 联合设计和建造的，PIMAS 是为行动不便人士改装车辆的领先公司。

“Ami for All”的设计秉承务实、匠心的精神，没有多余的设备。它基于乘客舱的机械改造，因此腿部有障碍的人可以轻松进入机舱和驾驶。这涉及重新设计驾驶员车门的可访问性、车载转移辅助装置、将加速器和制动器控制装置移动到手的水平以及调整内部空间以容纳拆卸的轮椅。

Ami 自然是一个有趣的板载访问解决方案。宽大的车门及其位于驾驶员侧（后铰链）的对面开口使进出变得容易。增加了车门铰链的角度，以允许客户在打开驾驶员车门后将轮椅平行于乘客舱的门槛放置。然后展开一个可移动、可伸缩的架子，使人能够独立地从轮椅上转移到乘客舱中。得益于固定在内门框顶部的带子，客户可以从轮椅上移动到驾驶员座位上。只需几分钟。

一旦上车并准备出发，驾驶员在方向盘上有一个旋钮，可以轻松握住方向盘并受益于“Ami for All’s”的出色操控性。代替 6 kW 电动机的常用踏板，添加了一个直观的机械杆，用于手动控制加速器和制动踏板，您只需拉或推即可。我们可以注意到踏板仍然可以使用。

有两种运输轮椅的方法。它可以放置在乘客舱内，利用雪铁龙 Ami 乘客前方的大储物空间。然后司机从轮椅上取下轮子，并使用专门设计的带子将它们固定在脚部空间中。轮子非常适合这个存储空间。折叠的轮椅适合乘客座位。它由一条额外的特定安全带固定。这种配置使独立旅行成为可能。

如果还有乘客，轮椅可以很容易地放置在“Ami for All”后部的专用空间，这要归功于铝制行李架。然后轮椅必须由乘客安装，然后可以用保护性防水油布覆盖。这释放了机舱内的所有乘客空间。“Ami for All”用户不再依赖第三方，而是自己成为日常旅行和社交场合的伴侣。