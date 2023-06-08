Daimler Buses 正在建立一家新的全资子公司：Daimler Buses Solutions GmbH 专门从事电力基础设施的设计和建设。电动公交车只有嵌入到精心规划和协调的系统中才能发挥其全部性能潜力。出于这个原因，现有的专业知识正在汇集到子公司。它的独立地位和创业自由提供了快速增长和较短的决策过程，就像初创企业一样。

该公司将为整个欧洲的客户提供服务。通过与合作伙伴合作，整个电力基础设施将由单一来源提供。另一个亮点：如果客户提出要求，电动化车辆段的建设也将独立于品牌实施。

运输公司需要对电动汽车采取整体方法。这是确保电动公交车平稳运行的唯一途径。与戴姆勒客车解决方案有限公司的专家合作，戴姆勒客车可以根据要求从单一来源提供整个电子系统：从定制配置的电动客车到停车场的完整电子基础设施，包括施工措施、电气安装、充电器、电池存储设施、充电管理系统和其他数字服务。下一步，该产品组合将进一步扩展，以包括涵盖运营带有氢基燃料电池驱动或增程器的公共汽车所需的基础设施的所有方面的服务。

经验丰富的顾问与运输公司合作，确定应该从哪里开始电气化以及哪里最需要电气化。专家们使用专门开发的模拟程序，根据客户的特定数据进行可行性研究，利用它们创建个性化的操作和充电概念，并在现场实施。