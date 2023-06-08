德国联邦数字和交通部投资将投资10多亿欧元用于环保型的卡车。在目前的第二次资金征集中，提交的申请数是2021年第一次征集的四倍多。车辆的采购和相关基础设施的建设都可以获得资助。

德国联邦数字和交通部长Volker Wissing说：“零排放商用车的市场升温已经开始。市场的发展非常活跃，人们的兴趣也很高。这表现在我们对气候友好型商用车和基础设施的资助计划取得了巨大成功。在本轮融资中，我们正在把大约7000辆气候友好型商用车投放在路上，并支持1000家公司——不仅是物流领域的公司。”

到2030年，德国希望看到所有新注册的运输车辆中有75%是无排放的。迄今为止，所支持的车辆中有40%是12吨或更重的车辆。大约 3000个加油站和充电站也得到了资助。新一轮的资金申请计划在2023年第三季度进行。

“正如交通部所说的那样，这个市场正在快速扩张”，Robert Hermann 德国联邦外贸与投资署总经理说道，“德国向碳中和的转型中打开了许多利基市场，国际公司应该关注到这一点。德国地处于欧洲中部，也就意味着它会成为环境友好物流的自然热点地区。”

德国联邦外贸与投资署是德国联邦政府对外贸易和对内引资的机构。该机构为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持，并协助在德成立的企业进入外国市场。