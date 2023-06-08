根据IDC最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2023年第一季度中国可穿戴设备市场出货量(Sales-In)为2471万台，同比下降4.1%。新的一年尽管疫情政策放开，户外活动和出行基本恢复，但可穿戴市场就渠道端出货而言仍然低迷。这与厂商旗舰新发售节奏、渠道库存优化以及消费复苏优先排序等因素都息息相关。

2023年第一季度中国腕戴设备主要产品市场表现：

智能手表市场

出货量(Sales-In)590万台，同比下降16.7%。其中成人智能手表310万台，同比下滑19.5%；儿童智能手表出货量280万台，同比下降13.3%。在头部厂商持续优化库存的影响下，成人智能手表市场出货量仍然呈现显著下降。但从销量口径(Sales-Out)看，根据《中国可穿戴设备市场月度销量跟踪报告》，市场呈现1.8%的小幅回升。

手环市场

出货量286万台，同比增长8.5%。伴随经济逐渐复苏，手环作为价格较低的入门级产品，更容易撬动大众化需求，从而率先迎来回暖。

2023年第一季度，腕戴市场在销量端(Sales-Out)和出货端(Sales-In)形成截然相反的态势。根据《中国可穿戴设备市场月度销量跟踪报告》，2023年第一季度成人智能手表销量(Sales-Out)同比增长1.8%，儿童智能手表销量同比增长2.2%，手环销量同比增长10.6%。其中成人智能手表和儿童智能手表销量均呈现和出货量表现相反的势头。由此可以看出，在智能手表市场，销量端(Sales-Out)先于出货端(Sales-In)呈现略微复苏态势。而市场出货情况在相对稳健的渠道策略下仍然持续收缩，尚未呈现回暖。

随着当前市场不断进行的库存优化以及旗舰新品后续上市节奏，今年仍然存在一定增长机会，主要体现在以下三个方面：

智能手表将更多搭载健康相关功能

成人智能手表在血压、血糖等健康功能领域持续拓展，厂商也在该领域逐渐布局产品，这迎合了当下消费者对于身体健康状况关注的需求，有利于刺激换机以及拉动更多尝新的潜在用户。

渠道经营更加注重效率

智能手表市场渠道库存逐渐优化，且随着今年更多新品上市，产品线将整体进行迭代，对渠道销售将带来更多有利转化。

腕戴入门级市场回暖

手环作为入门级腕戴产品在经历了过去三年的低迷之后，有望在今年随着消费复苏和中低收入群体消费意愿逐渐回升，迎来小幅回暖。

IDC中国助理研究总监潘雪菲认为，当前腕戴市场从出货口径(Sales-In)和销量口径(Sales-Out)看呈现较大差异，主要受到渠道运营策略和厂商新品发售节奏影响。从销量(Sales-Out)看，市场需求端有略微回暖迹象，相比出货(Sales-In)情况更为乐观。但整体我们对未来依然抱持谨慎乐观的态度，腕戴产品在健康领域的技术瓶颈突破、经济环境和消费意愿的复苏步伐以及产品人群匹配定位的准确性都将长期影响腕戴市场的发展。