今日，宜家中国正式推出针对其对公业务的宜家企业会员服务——宜家企业会员俱乐部，着力于以多重会员权益为中小微企业提供支持，帮助他们打造更美好的工作生活。通过这一举措，宜家中国将为中小微企业提供全面的产品系列、服务、社群交流以及知识分享，与他们建立更紧密、更深入、更有意义的合作，从而成为他们值得信赖的长期合作伙伴，以赋能他们实现更好的发展。

宜家中国对公业务负责人严志行表示：“宜家对公业务始终坚持倾听企业用户的声音，以跨职能、跨业务、跨地点的专业服务为企业客户改善工作环境，我们希望成为企业用户值得信赖的商业合作伙伴，彼此实现双赢。宜家相信，宜家企业会员俱乐部将有助于我们精准地了解企业用户的需求、和他们建立联系并帮助他们降本增效。”

多重会员权益 助力打造美好商业

基于宜家对公业务的不断投入和布局，宜家希望将专业的家居领域知识、优惠便捷的服务体验与精准完善的交付能力更贴近企业客户，支持中小微企业的长期业务发展。建立在宜家9000多种的产品品类和多元的购物体验的基础上，宜家企业会员俱乐部将带来10大权益及福利，以完善、专业且高性价比的解决方案，满足中小微企业客户的空间与体验需求。此外，作为长期合作伙伴，宜家对公业务也将认真倾听企业客户及其员工的需求，坚持以人为本，并借助丰富的设计经验持续打造灵活高效、激发创意的商业和工作环境，满足企业客户多样化的工作生活需求。

宜家观察到很多中小微型企业越来越关注员工幸福感，但他们通常缺乏时间和精力优化其商业环境和办公空间。借助宜家企业会员服务，中小微企业不仅可以获得免费1小时的宜家专业设计咨询，还能长期以更经济优惠的方式获取专业的定制设计服务和便捷的采购服务，在轻松实现办公空间、零售商户、酒店住宿、教育行业等细分市场的个性化需求的同时，将更多的时间、精力与成本投入到企业自身的业务发展中。

宜家企业会员也可获得专属会员折扣，享受企业会员的精选产品折扣的同时，还可以享受宜家俱乐部会员价的产品优惠，以更低成本获取多元化的家居产品及解决方案。除了享受设计服务和专属优惠，宜家企业会员还能参与“宜企学”宜家在线课程系列，获取基础商业知识以及不同商业空间的解决方案。

此外，宜家企业会员还将享受宜家对公业务的多样贴心服务，包括续重运费优惠、3年延保服务、保修期内每年一次的上门免费维保、增票免邮、大型项目现场统筹等，以一站式的便捷购物体验帮助中小微企业节省时间、成本与精力，让美好商业成为可能，未来我们也将推出更丰富的福利来满足更多中小微企业的需求。

助力中小微企业 实现双向发展

目前，中小微企业已成为经济社会发展的重要力量，而近几年不断变化的市场环境也为他们的业务发展带来了更多挑战。 秉持着“为许多人改善工作环境”的目标，宜家对公业务希望通过宜家企业会员与中小微企业达成更深入、更紧密、更有意义的合作与沟通，以多元化的产品、切实的优惠和服务、专业的解决方案，解决他们在发展过程中的需求与痛点，帮助中小微企业打造更美好的工作生活，这不仅可以为中小微企业带来切实的益处和支持，为其发展带来长期的积极影响，也体现出宜家中国对国家中小微企业扶持政策的响应。

宜家相信，在和中小微企业长期合作的过程中，不仅能助力中小微企业发展，也能帮助宜家洞察其需求，更好地优化宜家对公业务，实现双向发展。宜家对公业务基于对中小微企业客户的痛点分析，推出宜家企业会员的各项权益，助力缓解其在时间、成本和人才管理等方面的潜在问题。同时，宜家企业会员也将推动宜家对公业务与企业客户的双向深入沟通，为宜家对公业务获得更系统性的数据支持与需求洞察提供平台，从而反哺自身的业务调整与服务优化，为进一步满足中小微企业客户的需求提供可能。基于现有的权益及福利，宜家企业会员机制也将着眼于长远发展的视角，持续推出多项奖励与激励措施，以创建联合中小微企业客户的社群为目标，致力于以更紧密的连结打造更具价值与意义的有机生态。

自成立以来，经过多年的积淀，宜家中国对公业务已服务数十万中小微企业，并持续拓展服务版图和覆盖人群。去年8月，宜家对公业务正式上线京东企业购及京东慧采平台，全面服务京东企业客户。未来，宜家中国将一如既往地积极响应国家对于支持中小微企业的号召，以实际行动为中小微企业的长期发展助力，并持续探索全新方式，提供更贴合本土化客户需求、以服务为导向的体验，为更多人改善工作环境。