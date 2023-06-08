在今年的 iOS 17 中，Apple 进一步扩展了其在 Apple Maps 中为电动车车主提供的一系列功能。从今年开始，Apple Maps 将显示实时充电可用性信息，并让司机选择首选充电网络。Apple 在 WWDC 2020 上首次宣布支持Apple Maps 中的 EV 充电网。该功能最终于去年首次为福特野马 Mach-E 驾驶员首次亮相，随后于今年早些时候为保时捷 Taycan驾驶员首次亮相。

在您的 iPhone 上安装 iOS 17 后，Apple 地图将提示您为您的电动汽车设置首选充电网络。您可以从一长串选项中进行选择，包括 Electrify America、Chargepoint、Tesla 的 Supercharger 网络等。一旦你选择了你喜欢的网络，苹果地图就会智能地为你提供实时充电可用性信息。例如，这将显示特定充电站可用的充电位总数以及当前已占用的充电位数量。

根据你驾驶的电动汽车，Apple Maps 只会向你显示与你的汽车使用的充电连接器兼容的充电选项。在 iOS 17 beta 1 中，该功能似乎仍在进行中，并且缺少一些必要的数据。“驾驶电动汽车时，您现在可以选择首选充电网络并查看实时充电站可用性，”Apple 解释道。

截至目前，该功能似乎仅适用于支持 Apple Maps EV 路由的汽车，即只有 Mach-E 和 Taycan。不过，我们预计未来会有更多电动汽车制造商采用该功能，这是一个很大的改进——尤其是在使用 CarPlay 时。