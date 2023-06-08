当前，东南亚已经成为全球科技版图中越来越重要的角色，并不断以其突破性的发展及创新速度刷新着外界的认知。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的一份报告显示，到2025年，东南亚的数字经济GMV预计将达到3300亿美元，而科技初创企业在推动这一增长的过程中发挥了不可或缺的作用。

5月11日，作为BEYOND Week的重点活动之一，由动点科技旗下国际品牌部门动点国际（TechNode Global）举办的东南亚标志性科技盛会、第六届“ORIGIN大会”在澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）中盛大举行。

通过主题演讲、小组讨论、案例展示等形式，来自Gobi Partners、凯洛斯资本（Kairous Capital）、Carsome、Aerodyne、Pluang、FastCo、Enlitho、Wellous等在内的众多东南亚知名投资机构和初创公司的代表人士就东南亚的数字化转型、下一代独角兽、人工智能、电动汽车&交通出行、医疗健康、可持续发展、市场机遇、投资格局等话题方向在为与会者带来了深刻的见解、经验及分享。

在小组讨论环节中，在Il Sole 24 Ore高级通讯员Rita Fatiguso的主持下，Wellous集团总裁Lee Koon Tan与FastCo创始人兼首席执行官Julian Tan就《走进东南亚：关于市场，关于机遇》》这一话题展开了探讨。二位嘉宾分享了所在企业于东南亚地区的发展现状、市场扩展策略、业务发展规划、以及各自行业的机遇和最新趋势。

以下为经整理编辑后的讨论实录：

Wellous集团总裁Lee Koon Tan

Wellous于2016年在马来西亚成立。我们生产、设计、创建自己的健康食品配方，并通过社交电商平台分销到其他东南亚国家——马来西亚，新加坡、并且也包括中国香港以及其他地区。在过去的几年里，Wellous的发展非常迅速，我们正在申请上市，预计该计划可以在未来几个月或者下半年内落地。

在很长一段时间里，不少群体并不了解如何拥才能真正拥有一种高效、有效、预防性的方式来保持自己的健康。而这只是因为这个领域内一直没有得到充分的服务。

人们通常在生病的时候去医院。但如果我不生病，我就不会去医院。在互联网时代之前，我只能从父母、亲戚或朋友那里得到一些建议，他们对如何保持健康仅有部分了解，这并不是一种理想的状况，而且这也不全面。

现在，有了社交电商平台，我们于此可以真正聆听到客户想要的东西。当然，这不仅仅局限于富人群体。在实际情况下，事实是相反的——他们总是会有丰富的资源，可以去接触任何需要的东西。但这些并不为普罗大众所能轻易触及。因此，通过社交电商平台，我们听到了他们真正想要的是什么，并可以向他们做出回应：你的身体可以从这些东西中得到什么益处、它是如何工作的、为什么它能起效。所以，我认为社交电商改变了这个行业，也创造出了我们目前所跻身的新行业。

我们也疫情中得到了收获。疫情期间，消费者的购买行为发生了巨大的变化。它推动了网上消费。人们也由此变得更加注重健康、愈发去寻找关于如何保护自己、如何保护家人的方法。而且，就我们看到的情况而言，即使在疫情消退后，这种行为也不会随之消散。相反，人们会习惯于网上购物、将继续这样下去、重视自己的健康。

FastCo创始人兼首席执行官Julian Tan

过去的15年里，我一直投身于技术行业。我曾经经营着一个名叫701 search的平台，这是该地区的一个在线分类市场。我们在马来西亚、越南、印尼、菲律宾和泰国都有足迹。因此，当我在经营这项业务时，我也经常在东南亚地区四处旅行。于此，我发现，有很多招聘门户网站都只是专注于白领工人。所以，后来我退出了701 search，并决定启动一个关于蓝领的工作门户网站。它首先在新加坡推出，然后是在马来西亚和菲律宾。基于这个出发点，我们提供了两条业务线。一个是FastJobs，这是一个工作市场，公司用它来招聘长期或合同员工。另一个是我们最近推出的FastGig，这是一个“零工经济”的招聘求职平台，能够在短时间内为客户提供工人，或进行短班工作。

此外，我们还打造了FastLearn，它已经在新加坡推出，但还没有进入其他东南亚地区。我们已经在新加坡进行了测试——与培训机构合作、策划了相关课程、帮助我们的求职者提高职业技能。我们希望，能够帮助求职者规划他们的职业发展。今天，你可能是一个服务员，但如果你有额外的技能，比如你知道如何使用Excel或PPT，或许有一天，你就可以成为餐厅经理。