近日，广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（简称“广汽研究院”）宣布5G V-Box量产开发项目将率先搭载应用中兴通讯车规级5G模组。中兴通讯将提供国内首个基于全自研芯片平台打造的车规级5G R16 ZM9300模组，应用于广汽研究院自主研发的车载通信终端平台化项目，首款搭载车型预计2024年量产。

双方于6月1日联合召开了5G V-Box项目启动会，广汽研究院副院长梁伟强，中兴通讯副总裁、汽车电子总经理古永承等出席活动。

随着智能汽车的快速发展，搭载智能网联功能的新车渗透率和潜在用户对智能网联功能的认可度不断提升。广汽研究院是最先基于R16标准自主研发T-Box和V-Box的车企之一，中兴通讯将充分发挥在终端侧、网络侧的信息通信技术优势，匹配广汽在智能驾驶技术研发领域的布局，携手广汽从用户场景和用户需求出发，实现从技术成功走向商业成功。

中兴通讯车规级5G R16模组ZM9300系列是基于全栈自研芯片平台打造的5G国产模组产品。ZM9300系列产品在性能上，带宽、时延、可靠性、NR-V2X、AP高算力、高精定位等方面已达到行业领先；在品质上，模组完全遵循IATF16949:2016标准进行设计，可为汽车行业客户提供安全可靠的车载网联解决方案，可广泛应用于车载网联及其他联网产品上（T-Box、OBU、RSU、座舱等）。