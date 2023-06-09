比亚迪官宣旗下专业个性化品牌正式定名“方程豹”。该品牌即是比亚迪内部代称的“F品牌”。方程豹汽车基于消费者日益增长的个性化需求，依托集团新能源汽车技术优势，探索“电”之上的更多可能，通过比亚迪的专业新能源“豹力”科技，打造唤醒每个人内心本能的“个性化生命体”。

根据官方描述，“方程豹”一词来自“方程”和“豹”的奇妙组合，意指“用探索数字世界的专业智慧和精神，求解汽车与用户生活的个性化变革”。这一组合，将“方程”所蕴含的标准与规则，和“豹”所体现的野性与灵动融合碰撞，激发出独具个性的品牌色彩，也呈现出方程豹品牌与生俱来的超强特色，将比亚迪对未来汽车形态及用车生活的大胆思考与探索凝聚其中。

当前，伴随着汽车需求从“满足日常出行的基础性工具”，逐渐转变为“承载生活方式和自我表达的精神性载体”，比亚迪依托于作为行业领导者的前瞻布局，以及全产业链核心技术自立自强的强大实力，赋能方程豹汽车在个性领域更专业及专属的“豹力”科技。未来，方程豹汽车将推出具有专业标准、专注纯粹的新能源技术平台，打造更极致、独特、自由的新物种产品，解锁用户绿色出行的更多可能和与众不同。

面向电动化、智能化之后的全新汽车演变，“个性化”将成为方程豹汽车所开拓并引领的全新赛道。方程豹汽车将通过源自比亚迪的专业新能源“豹力”科技，打造唤醒每个人内心本能的“个性化生命体”，携手广大消费者拥抱真我，共创自由、愉悦、真挚、向上的生活方式，和永远“快人一步”的潮流生活新形态，共同求解汽车个性化生活的未来。

此前消息显示，方程豹汽车在比亚迪集团体系内定位介于腾势与仰望之间，是比亚迪完成“从家用到豪华、从大众到个性化”全领域覆盖的关键布局。方程豹汽车产品也将覆盖具备强悍越野能力的硬派SUV以及跑车等多品类的专业级新能源车型，其中首款产品定位硬