挪威游轮公司 Hurtigruten 公布了首艘零排放游轮的计划。这艘电动游轮将配备带太阳能电池板的可伸缩帆，以利用风能和太阳能，同时将其储存在强大的电池中。尽管目前只有 0.1% 的 Hurtigruten Norway 船舶使用零排放技术，但该公司正计划进行大刀阔斧的改革。

它的第一个概念“Sea Zero”有望成为世界上最节能的游轮。该公司最初于去年 3 月透露了该项目，作为其成为可持续旅游领导者的雄心的一部分。它的第一艘电动游轮将于 2030 年交付，它将结合 60 兆瓦时电池组和多项行业首创，在海上利用风能和太阳能实现真正的零排放体验。

例如，该公司计划包括三个带有附加太阳能电池板的可伸缩自动帆。机翼装置旨在增强空气动力学性能，在高达 50 米的高度吸入气流以增加推进力。Hurtigruten 说，在夏季，这艘船“将由挪威北部每天 24 小时发光的午夜太阳提供超级动力。”

三个可伸缩的机翼将包括 1500 平方米（16,146 平方英尺）的太阳能电池板，总受风面积为 750 平方米（8,073 平方英尺）。来自帆或充电端口的可再生能源存储在船上巨大的 60 MWh 电池存储系统中。容器侧面甚至还有一个指示器来显示电池电量。该公司表示，它正在寻找镍含量最低的无钴电池化学物质，以降低成本。

该公司表示，凭借数十个传感器和摄像头以及人工智能操纵，梁的尺寸可以缩小并设置得像航空公司的驾驶舱。该设计增强了空气动力学性能，并为客人提供了更多的生活空间和欣赏美景的区域。

为了减少水下阻力，船尾的两个推进器将在巡航时缩回到船体中。与此同时，该公司正在开发一种水下空气润滑系统，让电动船能够在气泡地毯上“冲浪”。Hurtigruten 表示，其客人将通过数据驱动的解决方案在减少能源消耗方面发挥不可或缺的作用，使他们能够直接通过智能手机控制和监控能源使用。

电动太阳能游轮概念长 443 英尺，将在 270 个船舱内容纳 500 名乘客。Sea Zero 仍处于研发的早期阶段，因为挪威邮轮公司正准备在 2030 年推出。在接下来的两年里，该公司将在朝着最终设计努力的过程中测试和开发拟议的技术。

目前，重点是电池生产、推进技术、船体设计和其他可以减少能源消耗的可持续实践。Hurtigruten 表示，开发用于船上酒店运营的新技术对于船舶的成功至关重要，该技术消耗了船舶总能源使用量的 50%。与现有型号相比，该公司的目标是节能 50%。