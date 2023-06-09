通用汽车中国前瞻设计中心今日分享了自团队扩充和设施焕新以来取得的丰硕成果，以其全面提升的创意能力，为通用汽车全球前瞻设计版图增添了浓墨重彩的一笔。

围绕一系列为内部研究而开展的前瞻设计项目，通用汽车策划了以“本色”为主题的沉浸式观展互动。设计中心邀请媒体来宾与其国际一流创意团队共话未来汽车设计趋势，生动展示了各项先进设备与技术，并深度还原了“以人为本，技术增色”的创作历程。作为通用汽车全球四大前瞻设计中心之一，通用汽车中国前瞻设计中心是公司打造纯电动未来的先锋力量，自2021年焕新升级以来，配套设施全面提升，团队规模实现翻番，目前拥有行业领先的全流程开发能力，包括设计创意、数字模型、油泥模型，并配备了喷漆车间以及色彩与材料工作室。它不仅能“在中国，为中国”开展前瞻设计，同时也为通用汽车全球设计建言献策，分享来自中国市场的宝贵消费洞察和项目经验。

此次公开的前瞻设计项目旨在为通用汽车未来5到10年的产品设计提供灵感，从趋势预测、洞见展示、创意融合与评审，全方位展现基于公司电气化投资与研发而打造的整体设计方案。此外，现场互动凸显了技术创新对设计师打磨创意和加速转型的重要作用。通用汽车中国前瞻设计中心引领了多项通用汽车全球设计创新。高度整合的可视化解决方案在综合3D创意平台的框架下显著提升了工作效率及协同效应。这包括集成了混合虚拟技术的可调节座舱，以及基于3D可视化工具虚幻引擎（Unreal Engine）开发的汽车配置系统和3D裸眼等评审应用。

通过率先应用前瞻设计与可视化技术，通用汽车中国前瞻设计中心持续推动人才的多元化发展并突破传统的角色定义。创意设计师、数字设计师和油泥雕塑师不断学习新技能，基于项目需求承担更动态与丰富的职能，包括技术流艺术家在内的复合型创意人才初露锋芒。现场展示的Proxima是年轻设计师深度参与的项目之一，也是通用汽车中国前瞻设计中心焕新升级后第一个圆满完成的设计项目。它的命名来源于葡萄牙语，寓意“下一个”，表达了前瞻设计中心专注于服务新一代消费群体的承诺。

基于纯电动平台打造的Proxima突破了传统旗舰轿车的车身比例，打造了更宽敞的内部空间以及舒适而富有居家感的驾乘体验。它契合了技术引领消费趋势的中国市场环境，彰显了精致、简约与纯粹的设计格调。

Proxima项目遵循标准化的前瞻设计流程，其概念源于广泛而详实的设计调研，通过细致描绘用户画像模拟用车需求。项目以评审和调研为阶段性总结，根据用户反馈精进设计，为未来车型设计提供灵感。

Proxima是描绘通用汽车纯电动未来的前序之作。通用汽车中国前瞻设计中心正稳步推进多个研究项目，助力通用汽车全球品牌在国际创新前沿勇立潮头。