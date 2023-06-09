Lotus 将通过 Hedin Mobility Group 在瑞典和荷兰销售其全电动 Eletre。为此，两家公司现已建立合作伙伴关系。该协议涵盖莲花汽车的销售和相关的售后服务。在瑞典，Hedin Bil 将在哥德堡代表 Lotus 品牌，而在荷兰，Hedin Automotive 将作为该品牌在阿姆斯特尔芬、维格尔以及不久之后在鹿特丹地区的官方代表。

“通过 Hedin Mobility Group，我们找到了一个成熟的专业经销商合作伙伴，这将进一步加强我们在瑞典和荷兰的现有分销网络，”Lotus Cars Europe 执行董事 Niels de Gruijter 说。“我们很高兴 Hedin Mobility Group 将加入我们的冒险之旅，我们现在正着手推出新的 Lotus Eletre。”

Lotus Eletre 已经可以在线订购，从本月开始，该电动车型将在瑞典和荷兰的 Hedin 展厅展出。计划于 7 月开始向客户交货。在英国，这款电动 SUV 的起价为 89,500 英镑，不过两款更高、在某些情况下更强大的车型价格要贵得多。Eletre S 的起价约为 104,500 英镑。

两种型号都配备了 450 kW 的驱动器。基本型号还配备 112 千瓦时的电池，续航里程可达 600 公里。在功率适当的快速充电站，Eletre 应该能够在 20 分钟内将电池电量从 10% 充电到 80%。

这款电动汽车已于3 月底在中国上市。Hedin Mobility Group 负责比亚迪汽车在德国市场的分销等。