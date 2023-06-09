根据 SensorTower 发布的 2023 年 5 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共43个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金近21亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入42%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

随着景元在5月17日的卡池上线，《崩坏：星穹铁道》当天流水达到上市以来的第2个峰值，5月收入为4月的3.4倍，成为米哈游旗下收入最高的手游产品。虽然《崩坏：星穹铁道》上市，短期内对《原神》的收入造成一定程度的分流，但两款游戏分列5月全球手游畅销榜第2和第7名，使得发行商收入环比激增41%，创历史新高，标志着米哈游从游戏设计到用户圈层全方位成功破圈。

5月24日，三七互娱在中国市场推出3D国风修仙MMO手游《凡人修仙传:人界篇》，游戏随即登顶中国iPhone手游下载榜，进入手游畅销榜前十。发行商排名相应前进1位，至第5名。

在《明日方舟》限时活动「2023大感谢祭・春」和《碧蓝航线》多款SSR新角色的带动下，悠星网络5月收入环比提升44%，重回榜单第9名。

IGG新推出的SLG手游《Viking Rise》(维京崛起)在美日韩表现出强劲的吸金能力，5月收入达到4月的近3倍，成为IGG旗下收入第2的手游产品，并带动发行商收入提升14%，位列榜单第11名。

在4月登顶中国iOS手游下载榜之后，放置卡牌对战手游《超能世界》实现了优秀的用户转化，收入环比提升48%，首度入围中国iOS手游畅销榜第16名。得益于副玩法买量+多元内容承接的运营策略，冰川网络收入增长27%，再创新高，排名前进7位至第21名。

Hortor Games同样凭借放置手游在国内市场的表现刷新了收入纪录。5月，以三国题材为背景的放置卡牌+回合手游《咸鱼之王》收入环比增长26%，使得发行商收入提升17%，排名前进5位至第24名。

继去年10月登陆海外市场之后，《火炬之光：无限》于5月10日在国内上市，并为心动网络带来83%的收入增长，使其重回榜单第30名。

祖龙游戏于3月底在国内市场推出女性向手游 《以闪亮之名》。该游戏收入在4月环比增长92%的基础上，本期再度提升5%，使得发行商位列收入排行榜第33名。

榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是4399、柠檬微趣、祖龙游戏、星合互娱、波克城市、英雄游戏、雅乐科技、游酷盛世、Mattel163、天游网络、游族网络、友谊时光 和 竞技世界 共43家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

除了前文提到的《崩坏：星穹铁道》《咸鱼之王》和《超能世界》，本期表现突出的还有《明日方舟》。

随着5月1日国服周年庆活动开启，《明日方舟》当天在中国iPhone手游畅销榜排名急升57位至第2名，超越刚上市的《崩坏：星穹铁道》，仅次于正值五五朋友节的《王者荣耀》。5月该游戏收入环比增长197%，回归榜单第14名。2019年5月1日公测以来，这款以黑马之姿成功打开市场的二次元手游已经走过4个年头，在全球获得近2千万玩家的喜爱，吸金超过12亿美元，其中58%的收入来自海外市场。