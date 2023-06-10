现在是时候看看 VinFast 在越南推出的迷你车型VF3。VinFast VF3 专为其国内市场设计，长度仅为 122.6 英寸（3,114 毫米）。尽管如此，VinFast 表示 VF3 提供了足够的内部空间，最多可容纳 5 人，后备箱中还可以放置一些行李——这可​​能是今年夸大其词了。与宝骏Yep一样，VF3采用双门四四方方的SUV设计，高大的车身提供良好的离地间隙。 亮点包括方形前灯和后视镜、凸起的引擎盖、前后保险杠上风格化的 V 形鸟标志、厚实的塑料轮拱和浮动车顶处理。这款微型 EV 搭载 16 英寸车轮，将提供多种车身颜色。

在内部，VinFast VF3 采用极简主义的方法来最大化乘客空间。浅表仪表板在方向盘后面有一个信息显示，没有可见的物理按钮或中控台。VinFast 表示，基本的智能功能已完全集成，以确保“舒适便捷的用户体验”。

在外壳下，VinFast VF3 配备了电动机和电池，据说可以提供“令人印象深刻的行驶距离”，以满足大多数越南司机的需求和日常使用模式。不幸的是，该汽车制造商没有透露任何规格，但 VF3 似乎具有单电机 2WD 动力总成。

VF3 将提供两种内饰，Eco 和 Plus，并且价格合理以吸引大众。VinFast表示，这款微型电动汽车有潜力成为越南人民新的“国车”，帮助实现数百万家庭的汽车梦想，并成为该国广泛采用电动汽车的强大催化剂。

不幸的是，越南买家将不得不等待一年多才能等到 VF3 的推出。VinFast 预计将于 2023 年 9 月开始接受迷你电动汽车的订单，并于 2024 年第三季度开始交付。

VF3将成为VinFast继VF5 Plus、VF e34、 VF6、VF7、VF8、VF9之后的第七款全电动车型。