全电动 F-150 Lightning、Mustang Mach-E 和 E-Transit 的制造商福特已经申请了一项相当有趣的专利，该专利涉及一种巨大的车顶备用电池，可以为主高压充电当驾车经过没有任何可用充电器的区域时，请携带 EV 包。

该专利申请称，可以在准备旅行时安装备用电池，因为旅行时充电器可用性不足，回家后可以卸载，车主可能安装了 EV 充电器来为主高压组充电。此外，福特表示，安装在车顶的后备箱在外壳两侧都有空气管道，以改善电池的冷却效果，并且它们可以安装远程操作的阀门，这些阀门可以关闭以阻止水、极冷或沙子进入。进入外壳并可能损坏电池。

专利申请中显示的外壳包括一个盖子和一个衬有聚氨酯泡沫的托盘，以帮助管理外壳内的热能水平并保持其内部相对凉爽。

这家 Blue Oval 汽车制造商写道，备用电池可以通过可用的电线组以与 EV 相同的方式充电，但有趣的是，车顶安装的能量盒设计为包含一个控制器模块，“可以与电动汽车的通信模块，用于控制备用电池对牵引电池组的充电。”

换句话说，看起来从备用电池组到主高压电池的电力传输是无缝的，不需要驾驶员的任何干预，这是一个很好的功能。

这是一个很酷的概念，可以解决电动汽车的越野问题，但有一个问题：重量。众所周知，锂离子电池非常重，头重脚轻的车辆容易翻倒，尤其是在高速行驶时。因此，这将是一种慢速行驶（安装了备用电池）或快速行驶但距离不远（没有备用电池）的情况。