雷克萨斯推出了新款 GX SUV，尽管我们早就知道它将是一款基于丰田兰德酷路泽的坚固车身框架车。但直到今天我们才知道，新车的梯形车架也可能成为未来电动汽车的基础。

雷克萨斯总工程师 Koji Tsukaski 表示：“通过修改，这是在 [GA-F 平台] 的原始结构开发过程中考虑的事情。” “你将开始看到不同的技术，插电式混合动力车，也会有电池电动汽车。因此用例可能需要对 [梯形平台] 进行某些修改，但它被考虑并且基础设计确实考虑了可能的使用 [作为 BEV。]”

雷克萨斯GX的梯形框架结构为电动汽车提供了多项优势。框架配置不仅提供了足够的空间来容纳沉重的电池组，而且还提供了放置这些电池的灵活性，从而实现更好的重量分布。此外，车身框架设计允许梯形框架支撑其他车辆，包括像丰田Tundra这样的卡车或像 Land Cruiser 和 Sequoia 这样的大型 SUV。

目前的雷克萨斯 GX 平台可以追溯到 2010 车型年，新版本预计具有类似的长生命周期，Tsukaski 证实了这一点。“我们开发的这个基础平台。这是我们要使用一段时间的东西。” 他进一步补充说，“它与硬壳式平台完全不同。”

与设计有固定电池位置的单体式或一体式车身平台不同，雷克萨斯 GX 上的梯形框架可以允许不同的动力传动系统配置。这也可能意味着电池组可以安装在多个位置，包括混合动力汽车第三排座椅下方或纯电动汽车的车轴之间。灵活性和寿命的结合应该允许雷克萨斯继续完善其移动战略。

雷克萨斯RZ 450e是该汽车制造商产品线中目前唯一的全电动汽车，尽管它是混合动力技术的早期采用者。其产品线目前包括各种混合动力汽车，包括 RX 跨界车、ES 轿车、LS 轿车和 LC 旗舰轿跑车。