小鹏G6是小鹏 SEPA 2.0“扶摇”架构的首款量产车型，基于800V+碳化硅平台研发，搭载双激光雷达，支持第二代XNGP辅助驾驶系统。新车尺寸为4753/1920/1650mm，轴距为2890mm。横向对比来看，小鹏G6的整体尺寸均略大于Model Y。小鹏G6在操控性方面下了很多功夫，除了车身电池一体化结构，整车前后配重比也达到了50:50，再加上短前后悬的设计，操控性在舒适和运动之间做到了很好的平衡。

动力方面，新车将提供两驱和四驱两种动力，两驱版最大功率218kW，峰值扭矩440N·m；四驱版综合功率358kW，综合扭矩660N·；将匹配66kWh磷酸铁锂电池和87.5kWh三元锂电池，续航信息暂未公布。新车预售价格为22.5万元起，将于6月29日正式上市，并于7月启动交付。

小鹏的智能驾驶属于公认的第一梯队，其已经实现了高精地图城市的全场景导航辅助驾驶，在2023年下半年将在无高精地图城市实现NGP的超车、左右转功能，2024年实现全国无高精地图全场景导航辅助驾驶。这是小鹏的核心优势，对整个用车体验提升是一种质变。小鹏G6将推出熔云橙、新月银、星雨青、光子蓝、星阙灰、星云白共计6种颜色。