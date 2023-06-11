科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.06.05-2023.06.11）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

经过连续一周的发布后，关于今年ORIGIN大会（也是我们的第六届ORIGIN大会）小组讨论环节的内容呈现也几乎要到了尾声。

对笔者来说，相比于在这多场小组讨论环节中感受到了东南亚怎样的新兴趋势，这些来自本土的行业领袖、技术创新者以及投资者们对于东南亚的“本地化”的看法也会让我格外深有感触——毕竟他们是真正的正投身于这片浪潮中，而这种身临其境的经历往往要使得他们能够比外界观察者看到更多的内容。

这里笔者也再次对本周的这些内容进行整理。于此，我们也将一起见证，从本地人的视角上来看，东南亚的现在和未来会是一种怎样的存在。

可持续（以替代肉类为例）

Avant Meats联合创始人兼首席执行官Carrie Chan：肉类养殖技术在西方已经是一种成熟的技术概念。但我们认为亚洲也是一个非常大的市场，因为海鲜是我们日常餐饮中的主菜之一。全球生产的大约60%至70%的海鲜实际上是在亚洲消费的。而这正是一种需求体现。

当然，这一领域中也会存在着一些挑战。在我们所处的行业，挑战会主要体现为“是否能负担得起”以及“是否便于推广扩展”。培养肉类的基础科学实际上是来自于制药和医疗应用方面的技术···因此，当我们开始研发并展开我们工作时，整个行业仍然非常年轻。我们没有任何其他选项，只能去找同一个（医疗方面的）设备供应商，同一个原材料供应商。这些供应商一直在为制药公司服务。他们的利润率通常会很高，毛利率会在40％至50％左右。所以当他们卖给我们同样的东西时，他们也秉持着同样的传统。而这使得事情变得非常昂贵。

本地化

Techsauce联合创始人兼首席执行官Oranuch Lerdsuwankij：东南亚是一片相对分散的区域，而这个地区中有超过6.5亿的人口。在东南亚，要想成为一家成功的创业公司，你就不仅要在本国市场有所建树，还要着眼于本国之外的市场。并且无论是B2C还是B2B模式，重视当地文化都是一种必须。在我看来，了解当地的文化，以及为之做出针对性的调整是非常重要的。在B2C方面，企业需要了解市场和每个市场的行为，但对于B2B，他们需要了解谁才是这个市场上的重要人物。举例来说，如果你想与泰国或印度尼西亚的大企业建立联系，如果能做到这一点，这个过程就会相对简单许多。

机遇（以健康科技和社交电商为例）

Wellous集团总裁Lee Koon Tan：人们通常在生病的时候去医院。但如果我不生病，我就不会去医院。在互联网时代之前，我只能从父母、亲戚或朋友那里得到一些建议，他们对如何保持健康仅有部分了解，这并不是一种理想的状况，而且这也不全面。

现在，有了社交电商平台，我们于此可以真正聆听到客户想要的东西。当然，这不仅仅局限于富人群体。在实际情况下，事实是相反的——他们总是会有丰富的资源，可以去接触任何需要的东西。但这些并不为普罗大众所能轻易触及。因此，通过社交电商平台，我们听到了他们真正想要的是什么，并可以向他们做出回应：你的身体可以从这些东西中得到什么益处、它是如何工作的、为什么它能起效。所以，我认为社交电商改变了这个行业，也创造出了我们目前所跻身的新行业。

人工智能

ViSenze首席执行官兼联合创始人Oliver Tan：在东南亚，人们有不同的语言。从这一点出发，在应用方面，人工智能也会有很多机会。比如，人工智能可以帮助连接具有不同语言和文化的人群。诚然，这种多样性是一种挑战，但对于那些希望为其可商业化的人工智能产品寻找出路的人工智能公司来说，也是一个机会。

在人工智能政策和监管上，令人遗憾的是，东南亚在人工智能标准或人工智能政策的制定方面在国际舞台上没有强大的集体声音——东南亚需要做得更好。当前，只有少数几个国家提出了其人工智能政策和战略，这主要是新加坡、印尼、马来西亚、泰国和越南。在人工智能方面，东南亚地区还欠缺集体行动。此外，东南亚在数字基础设施、法律制度、数据共享政策和政府参与度方面的投入也很重要。

新生代（Z世代和Alpha世代）

Gtriip创始人兼首席执行官Maxim Tint：我认为，企业尤其需要优先考虑数字化转型。年轻一代已经习惯于使用数字技术。企业会惊讶地发现，年轻一代的客户是多么地精通技术。他们会看中企业的数字能力，浏览你的网站，仔细研究你的数字礼宾服务···数字化是他们的主要沟通方式，是Z世代客户的关键触点。

另一方面，要记住，新生代客户在改变偏好和兴趣的方式上与其他年龄段的客户相比并无太大不同。例如，在过去，酒店的客户流失到了 Airbnb。然而，这一局面最终发生了变化，酒店找到了吸引年轻顾客的新方法。所以，企业需要追寻不断变化的趋势，并根据其中的需求进行调整。

以上。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

挑战Grab，亚航母公司计划在菲律宾推出叫车服务：据悉，马来西亚廉价航空公司亚航的母公司Capital A的首席执行官Tony Fernandes于本周一表示，Capital A正计划在菲律宾推出一家叫车公司，以在当地市场挑战Grab。作为背景，该集团已经在马来西亚等其他东南亚市场推出了叫车服务。

Fernandes表示，我们认为，Capital A的价格会更合理，而且Capital A在机场会有相应的发挥空间。据透露，该企业将会“很快”启动。并且Fernandes还补充说，Capital A叫车业务模式是独特的，因为它计划雇用全职司机，而这些司机可以享受保险等福利。

新加坡成立AI Verify基金会以通过合作制定国际人工智能标准：在新加坡科技展Asia Tech x Singapore（ATxSG）期间举行的ATxAI大会上，新加坡通讯及新闻部长杨莉明女士宣布成立AI Verify Foundation基金会，旨在汇聚全球开源社区的智慧和力量，共同开发人工智能（AI）测试工具，促进负责任地使用AI。该基金会将致力于提高AI测试能力和保证，满足全球企业和监管机构的需求。七位在业内扮演先锋角色的首要成员——新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）、Aicadium（淡马锡的AI卓越中心）、IBM、微软、Google、红帽公司（Red Hat）和Salesforce将指导AI Verify路线图的战略方向和发展。该基金会成立伊始便将得到60多位普通成员的支持，包括Adobe、DBS、Meta、SenseTime和新加坡航空公司。

加码东南亚，TikTok Shop将今年的GMV目标定为200亿美元：据彭博社援引知情人士消息指出，TikTok已将旗下电商业务TikTok Shop今年的GMV目标定为了200亿美元。作为对比，去年，这一数字的实际表现为44亿美元。此外，知情人士也补充道，TikTok对电商业务的这种期望正值其主要收入来源广告业务于经济低迷时期中增速放缓。

知情人士称，TikTok Shop会尤其关注于在东南亚地区的增长——作为这一追求的缩影，目前，在TikTok全球前十大使用国中，东南亚占据了其中4位，且印尼以1.13亿的用户量居于第二，仅次于1.16亿的美国。

马来西亚央行与东盟五国建立跨境支付连接多边平台：据外媒报道，马来西亚中央银行正在与东盟五国（印尼、菲律宾、新加坡、泰国和马来西亚）合作，将与新加坡的国际清算银行创新中心一起建立一个多边平台，以用于进行跨境支付连接。

马来西亚央行助理行长Suhaimi Ali指出，该项目被称为“Project Nexus”，旨在推进跨境交易变得更加高效。他表示，此次启动的双边跨境支付联动是一个正确方向，尽管其成本昂贵且可能无法扩展会使得这种联动成为一种挑战。

投融资

新加坡数字债务平台Klide获得112万美元融资：总部位于新加坡的数字私人债务平台Kilde本周宣布，已经获得了由Big Sky Capital、Borderless Capital、AXL ventures、Algorand Foundation以及部分天使投资人提供的112万美元种子轮投资。据悉，Klide是一个为个人和机构量身定制的投资平台。投资者可以认购 Kilde 借款人发行的债券，使他们能够进入消费者和中小企业 (SME) 贷款公司构成的多元化投资组合中。

马来西亚保险科技初创公司PolicyStreet获得1530万美元融资：据悉，马来西亚主权基金Khazanah已于近期领投当地的保险科技初创公司PolicyStreet的1530万美元的B轮融资。PolicyStreet在一份声明中说，本次融资也获得了包括Altara Ventures、Gobi Partners、Spiral Ventures等机构的参与。

据了解，PolicyStreet 是一家全栈保险科技公司，主要为消费者和企业提供数字化和定制化的保险解决方案。PolicyStreet称，已经有超过50万名B40零工和5万家中小企业从其服务中受益，而公司的目标是在未来五年内为250万零工和30万家中小企业提供服务，

观点&观察

东南亚：一场关于可持续的长征｜ORIGIN大会：三位嘉宾深入讨论了东南亚在可持续方面存在的一些问题以及这一领域当前的发展现状。Avant Meat的Chan和SWAP Energi的Irwan解释了其所在的初创企业如何帮助实现可持续发展目标，而来自Trive Ventures的Ting则举例说明了自身机构所投资的初创企业是如何推动可持续创新的。

人工智能如何塑造东南亚的下一代？｜ORIGIN大会：三位嘉宾共同探讨了东南亚在人工智能解决方案方面的独特优势、为完善人工智能生态系统而提出的政府政策、以及最适合采用人工智能的行业。此外，小组讨论也针对与人工智能相关的挑战以及人工智能教育和技能发展所需的必要条件进行了深刻交流。

值得一提的是，嘉宾也共同强调了需要使人工智能具有包容性，让每个人都能触及到这种技术。并且，这项技术也不应该被少数几家巨头公司所仅有。同样，嘉宾们也指出，让人们了解这项技术及其对社会的影响也是一件至关重要的事情。

东南亚的下一代独角兽将有何不同？｜ORIGIN大会：三位嘉宾先后讨论了当前阶段在东南亚建立一家成功的创业公司所需要的关键因素，并分享了各自公司的战略和计划，以及针对各自所属行业的最新趋势的看法。

走进东南亚：关于市场，关于机遇｜ORIGIN大会：在小组讨论环节中，在Il Sole 24 Ore高级通讯员Rita Fatiguso的主持下，Wellous集团总裁Lee Koon Tan与FastCo创始人兼首席执行官Julian Tan就《走进东南亚：关于市场，关于机遇》》这一话题展开了探讨。二位嘉宾分享了所在企业于东南亚地区的发展现状、市场扩展策略、业务发展规划、以及各自行业的机遇和最新趋势。

制胜东南亚的新生代｜ORIGIN大会：三位嘉宾针对东南亚的Z世代和Alpha世代群体，探讨了其在现代经济活动中的重要性。此外，嘉宾们也分享了各自所看到的企业在吸引年轻一代方面面临的挑战、关于可持续和环境方面的问题、消费者行为的转变、以及以零售业为代表的新的全渠道行业策略的出现等话题点。

出海风险：关于外国公文书认证的要求：出国人员需要办理签证，而出国的公文需要进行认证。多年来，这一句话一直用来描述我国领事认证制度。我们国家的领事认证制度被俗称为“双认证“，整个流程需要花费较多的时间和费用。