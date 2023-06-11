特斯拉 Cyber​​truck 向世界展示三年多后，仍在开发中。生产原定于 2021 年开始，目前约有 180 万预订者在等待特斯拉的皮卡车。也就是说，他们似乎不会等待 8 月下旬发布候选版本的时间太长。为什么Cyber​​truck花了这么长时间才到？很难确定一个唯一的原因，因为有很多因素在起作用。也就是说，其非正统的设计无疑对延迟生产起到了很大的作用。根据一份泄露的工程报告，试生产的“alpha”Cyber​​truck 存在严重的悬架、制动和操控问题。

该报告是上个月一名举报人泄露的众多内部“特斯拉文件”之一。鉴于工程报告的确切日期是 2022 年 1 月 25 日，可以公平地假设大多数问题现在已经得到解决。尽管如此，听到特斯拉 在 Cyber​​truck 的漫长开发过程中所面临的一些挑战还是很有趣的。

其中一名工程师表示，他对特斯拉“在基础知识上苦苦挣扎”的方式感到“震惊”。该报告暗示 Cyber​​truck 不寻常的设计导致其难以完全密封。这反过来又导致了大量的噪音和泄漏问题。

该报告还声称，Cyber​​truck 的操控性非常差，存在大量车身侧倾、转向问题和“结构性震动”。更糟糕的是制动。根据汽车工程师协会评分系统，工程师的目标是制动分数为 7。该分数会被认为是“公平的”。

也就是说，在过去的 18 个月中大概已经完成了很多工作。毕竟，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克似乎对第一个 Cyber​​truck 发布候选版本的第三季度发布很有信心。Cyber​​truck 的大规模生产计划于 2024 年开始，特斯拉的目标是每年生产 375,000 辆。