挪威航运公司 Hurtigruten Norway 提出了建造零排放游轮的计划。它将成为世界上最节能的游轮。第一艘船计划于2030年启航。现在作为概念提出的电动游轮正在与十二个海事合作伙伴和研究机构 SINTEF 一起以项目名称“Sea Zero”开发。它长 135 米，拥有 270 个客舱，可容纳 500 位客人和 99 名船员。

它还将配备三个高达 50 米的帆，可以收起并安装超过 1,500 平方米的太阳能电池板。风帆产生的风能将储存在总容量为60兆瓦时的电池中。后者也将在沿线港口进行充电。Sea Zero 项目目前正进入一个为期两年的阶段，在此期间，将对拟议的技术进行测试和进一步开发，以期打造最终的零排放船舶。目前的研发阶段侧重于电池生产、推进技术、船体设计和可持续实践，以将能源消耗降至最低。

Hurtigruten Norway 计划在 2030 年拥有第一艘较小的零排放船舶，并在长期内将其整个船队转变为零排放船舶。邮轮上还将采用其他前所未有的技术，包括反向旋转螺旋桨和多个可伸缩推进器。此外，还将使用空气润滑、高级船体涂层和主动船体清洁。

Sea Zero 项目并不是挪威航运公司的第一艘电动船。2019 年，Hurtigruten 宣布建造一艘电池驱动的双体船，用于极地水域探险的一日游。然而，在该公司的网站上，这艘现在被吹捧为自 2021 年以来一直在挪威航行的混合动力双体船。除了这艘船仅靠​​电池供电可运行 10 小时外，没有任何技术细节。