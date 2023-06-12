AIGC自动化设计服务商Collov已完成近千万美元A轮融资。本轮领投方德韬资本，老股东阿米巴资本，将门创投跟投，波士顿深科技投资基金 Taihill Venture跟投，星涵资本担任独家财务顾问。融资额将主要用于技术研发与市场拓展。

Collov成立于2021年底，总部位于美国硅谷。该公司是一家以室内设计为切入点的设计自动化云平台，致力于在大模型和生成式AI的驱动下，使设计自动化成为工业级解决方案。

德韬资本卜亮源表示：“我们长期坚定看好AIGC在泛家居场景中的落地应用，Collov团队具备领先的技术研发能力以及对家装设计和家具电商的垂直领域认知经验，期待金牌厨柜与Collov共同打造“全屋整装”时代的智能家装设计工具及一站式服务平台，最终实现用户视角的全流程AI智能化体验，加速金牌在泛家居产业互联网平台的布局。”

阿米巴资本表示：“当前AIGC在全球爆发式发展，团队深耕行业，其家装设计自动化平台依托全球领先的专业技术团队，快速突破AI家装设计的产品及功能，同时构建了丰富的数据积累及技术壁垒，切实解决家装行业痛点。我们相信，拥有扎实的技术研发实力及能够落地的数据飞轮积累，Collov 有望构建全品类万物设计的云平台。”