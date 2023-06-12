data.ai发布了2023年5月中国游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：

毫无波澜的榜单前部

5月份中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，厂商收入榜单【前六名毫无变化】——按排名先后顺序分别是：第一米哈游、第二腾讯、第三莉莉丝、第四三七互娱、第五点点互动和第六名IM30。

在第七位到第十位的区间，悠星网络上升6名，第八名壳木游戏和网易下降1位和2位，IGG则是依旧保持了和上月相同的位置。

悠星网络与上个月相比排名上升了 6 位。塔防RPG游戏——《Arknights》的收入增幅最大，环比增长 164%。该游戏自 2020 年 1 月起上市，其收入最高的市场包括日本、美国、韩国、加拿大和德国。

该公司的另一个高增长产品是 《Azur Lane》，一款团战 RPG游戏，月增长率为 57%。该游戏自 2018 年 8 月起上市，其收入最高的市场包括日本、美国、德国、加拿大和英国。

榜单中部的每个公司都有变化

天游上涨12位，其余各有升降

天游网络与上月相比排名上升12位。《神蹟：血舞者》，一款MMORPG游戏产品在5月发布——其收入最高的市场包括中国台湾、中国香港、马来西亚、新加坡和中国澳门。

该公司的另一个高增长产品是《金融教父》。属于“帝国养成角色扮演游戏”游戏，该产品月度环比增长8%。游戏自2019年11月上市以来，收入最高的市场包括中国香港、美国、马来西亚、埃及和中国台湾。

其余公司排名变化请参考榜单图片。

榜单尾部只有三家公司取得进步

在5月榜单的尾部，取得进步的只有Tap4Fun、MicroFunh和Efun三家公司，且排名上升的幅度只有1到2位；智明星通、冰川网络、有爱互娱和游族网络排名不变；ONEMT、SP-Game和英雄游戏排名均有不同程度下滑。

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