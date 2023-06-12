临床阶段致力于开发代谢疾病的创新治疗方案的生物技术公司Eccogene，今天宣布获得1.8亿元人民币（约2500万美元）B轮融资。此次融资由联新资本、张科禾润联合领投。参与本轮的新投资机构有兰石资本、御富投资、华金投资、骊宸投资。现有投资者康禧全球投资基金（Delos）、元禾原点、清松资本持续追加投资。融资所得将用于支持诚益生物临床阶段项目的研发，包括用于肥胖和2型糖尿病的小分子GLP-1受体激动剂ECC5004的临床I期试验，以及用于NASH和脂质紊乱的THRb完全激动剂ECC4703的临床I期试验，并进一步推进诚益生物在代谢和免疫疾病方面的临床前项目研发。

诚益生物的临床管线包括：

ECC5004，一种每天一次的低剂量小分子GLP-1受体激动剂（GLP-1RA），目前正在美国进行一项针对健康参与者和2型糖尿病（T2D）患者的I期临床试验；ECC5004已在临床前研究中证明具有理想的疗效和安全性，有潜力成为同类最佳的GLP-1RA。

ECC4703，一种THRβ完全激动剂，目前处于在健康参与者和低密度脂蛋白升高的受试者中进行的美国I期试验；在临床前研究中，ECC4703显示出相较部分激动剂MGL-3196的优势，并在NASH和血脂异常的临床前模型中展示出优异的疗效。

ECC0509，一种外周分布的SSAO/VAP-1抑制剂，即将完成I期临床试验。

诚益生物首席执行官周敬业表示：“我们很高兴B轮融资将助力我们推进一种用于治疗肥胖、糖尿病和相关并发症的潜在同类最佳小分子GLP-1RA的临床试验，和进一步开发多种用于代谢和免疫疾病的高度差异化产品。本次融资的完成使我们离为全球数亿受肥胖、T2D和NASH影响的患者提供临床获益又近了一步。”