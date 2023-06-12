深圳欢影医疗科技有限公司（以下简称“欢影医疗”）近日宣布已完成数千万元Pre-A轮融资，本轮融资由上海科创领投，基石资本跟投，老股东绿河投资继续追加投资，劢柏资本担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于加速ICE心腔内超声导管等高端医学超声产品的研发、临床试验及市场推广。

欢影医疗成立于2020年5月，由中科院深圳先进技术研究院邱维宝博士创办。欢影医疗自创立以来一直坚持从核心技术做起，构建了自主知识产权的高端超声换能器、有源介入导管、超声成像算法和超声主机设备等四大核心平台。相继在高频及超高频超声换能器、高密度四维面阵换能器、有源介入超声换能器等产品的设计、加工、封装等核心环节上取得了一些列突破。此外，欢影还成功搭建了50MHz超高频超声成像主机和介入内窥超声成像主机设备产线。

在医学超声领域，普遍的诊断超声频率范围在2MHz-10MHz之间，在这个领域里国内已经涌现一批如迈瑞、开立等优秀企业。国内市场规模突破百亿的同时，竞争也日趋激烈。但是，以介入超声和高频超声为代表的高端医学超声领域，进口产品仍占据着市场份额的90%以上，在心腔内超声等细分领域甚至面临无国产产品可用的现状。欢影医疗的心腔内超声产品可以100%自主完成关键换能器和有源介入导管的研发和生产，完全摆脱了对核心部件的外购依赖，已经建立了完备的万级洁净生产车间及生产体系，最大程度保证了供应链安全、成本可控和稳定量产能力，这使得高性价比的国产心腔内超声产品（2D/4D-ICE）能够真正地推广应用于中国患者身上。

同时，依托底层医学超声技术平台，欢影医疗还积极拓展高频超声诊断和生命科学仪器等上游工具领域，已经开发的国内独有的50MHz超高频超声成像设备和纳升级超声移液仪等设备，打破多个国外的长期垄断。

欢影医疗创始人邱维宝博士表示：“首先，非常感谢上海科创、基石资本、绿河投资和比邻资本的信任和大力支持，也非常感谢劢柏资本在本轮融资中的付出和努力。欢影医疗将加速推进团队的高频医学超声技术转化落地，集中突破一批国产卡脖子技术，造福更多中国患者，致力成为国际领先的高端医学超声技术企业。”

上海科创投资总监夏叶表示：“上海科创一直以来聚焦于硬科技领域，瞄准产业链的最上游、价值链的最顶端、技术体系的最底层。欢影医疗团队在高端超声医学领域拥有强大的技术实力和丰富扎实的工程经验，结合市场需求，开发的心腔内超声、超高频超声和超声移液仪等产品供应链自主程度高，成本优势显著，性能媲美国际巨头。我们期待一起陪伴和助力欢影医疗成为高端医学超声领域的领导企业。”

基石资本投资副总裁张之宽表示：“心脏介入超声产品临床指南和专家共识明确，在介入诊疗领域有着广泛的应用前景。欢影医疗是国内少数掌握超高端超声探头全链条自研自产技术的团队，其在微型超声探头、高频超声探头的技术积累令人印象深刻。我们期待欢影凭借其过硬的技术能力成为国产医疗器械的翘楚。”

绿河投资表示：“欢影医疗掌握超声探头、主机及系统算法等完整的超声技术平台，在介入超声及高频超声等领域有很强的产品开发能力。目前欢影医疗的产品线都是自主研发和生产，既能实现优秀的产品性能，又具有明显的成本优势，同时也获得国内大器械公司及行业上下游的认可和合作。绿河投资认为在器械集采常态化背景下，欢影医疗的自主研发和成本控制等优势将更明显，也期待欢影推出更多优秀的国产器械服务患者。”

比邻资本表示：“欢影医疗是一个基于超声探头、主机和算法的平台型企业，基于底层技术模块，可以延展出高频彩超、ICE等丰富产品矩阵。具有长期价值，天高任鸟飞。一路走来，我们陪伴和见证着欢影的成长与进步。也祝福欢影海纳百川，群贤毕至，成为众多伙伴合作共赢、携手前行的平台，助力国产医疗器械更上层楼。”

劢柏资本管理合伙人翟彦祺表示：“非常荣幸劢柏资本协助参与了欢影医疗本轮的融资，劢柏资本长期关注拥有底层核心技术的医疗技术企业，邱博和团队的扎实的技术积累让我们印象深刻，期待欢影医疗依托自主知识产权的技术平台，在介入超声、高频超声和实验室自动化等领域迎来快速的突破，惠及全球患者。”