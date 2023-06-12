随着技术的发展，除了消费级的车型正在拥抱电气化，大型的交通工具，比如卡车和矿车等也在陆续转向可持续发展。这种大型车辆的脱碳转型正在加速进行，同时随着技术的深入，自动驾驶技术更有可能在这种产品线上落地。因为这些行业应用场景面临的驾驶环境相对比较简单，也能较快实现技术的协同效应。本篇文章罗列了现在技术创新走在前头的几个案例，可以让我们一窥这条赛道的进化之路。

戴姆勒正式推出梅赛德斯 eCitaro 燃料电池卡车

戴姆勒客车在全球公共交通峰会的 eCitaro 燃料电池展示会上展示了其首款采用燃料电池作为增程器的系列电动客车。戴姆勒客车公司已经在5 月底提供了关于新 eCitaro 驱动的第一个关键数据，当时宣布 eCitaro 燃料电池将结合梅赛德斯-奔驰的第三代锂离子电池和燃料电池作为续航里程扩展器。作为单人巴士，该车型配备三个电池组，总容量为 294 kWh。作为铰接客车，有三四包，累计容量可达392千瓦时。在这两种情况下，燃料电池的输出功率均为 60 kW，均来自丰田。

戴姆勒客车为铰接式增程客车提供了长达 350 公里的续航里程，为单人客车提供了长达 400 公里的续航里程。鉴于这些里程，eCitaro 燃料电池并非设计用于途中的中间充电，而是用于通过高达 150 kW 的插头进行纯站充电。它是“拥有现有电池电动车队的运输公司的理想补充，这些公司希望在无需充电且无需安装额外巴士的情况下运营长途路线”。当然，使用增程器还需要氢源。

关于燃料电池本身，戴姆勒客车现在指定它是一个“久经考验的模块”——即重型版本的第二代丰田燃料电池，最大输出功率为 60 kW。在eCitaro燃料电池中，它要在20千瓦左右的最佳点范围内运行，工作电压范围为400至750伏。由于其扁平紧凑的设计，燃料电池模块安装在屋顶上。该模块重约 240 公斤，位于单人客车前轴后方和铰接式客车后车的车顶上。

Econ Engineering 推出多功能电动碎石车

Econ Engineering 推出了一款多功能的新型电动砂砾卡车，由于一系列可拆卸车身选项，它可以在车队角色之间无缝切换，同时确保零尾气排放，可以全年运行。卡车灵活性的关键是 Econ 创新的新型电动快速更换车身 (E-QCB) 系统，除了砂砾车身外，还可以配备用于高速公路维护的自卸车车身，或用于垃圾收集和回收的笼式自卸车。Econ 内部开发的 E-QCB 使用液压油缸，使车辆能够在短短 15 分钟内在可拆卸车身之间切换，所有操作均由一名操作员控制。

这个新的“Econ Zero”系列中的第一个是建立在 19 吨重的沃尔沃 FE Electric 4×2 底盘上的完全运行的原型。它的开发是在 Econ Engineering 的研发团队与沃尔沃卡车英国和爱尔兰的产品专家以及供应经销商 Crossroads Truck & Bus 之间密切合​​作的一段时间之后进行的。

对司机来说至关重要的是，新的 FE Electric 提供了更好的工作环境，因为振动更少，运行几乎无声，使他们能够更好地专注于前方的道路。沃尔沃动力总成配有两个电动机和一个双速变速箱，提供超平稳的驾驶体验，动力传输由专为应对湿滑路面而开发的独特牵引力控制系统处理。

FE Electric 底盘配备四节电池，续航里程可达 250 公里，使用 150 kW 直流充电器充电时间仅为 2.3 小时。电池也可以更快地充电至 80% 的容量，就像智能​​手机一样，因为充电器会在过程结束时放慢速度以保护电池。

SEA Electric 推出新型氢燃料电池动力重型卡车动力系统

SEA Electric 在即将举行的 ACT 博览会上推出了 SEA-Drive 250 型号，这是一种用于 8 级刚性或日间驾驶室卡车的新型动力系统。该公司计划将该电力系统与 45kW 氢燃料电池配对，可能会增加其续航里程并对商业运输部门产生重大影响。这种创新的动力系统可以帮助加速重型卡车的电气化，并为 95% 的垃圾收集市场提供解决方案。电池电力和可选燃料电池技术的结合优化了重量和成本，同时提供了该领域前所未有的卓越性能。

SEA Electric 的新型氢燃料电池驱动重型卡车动力系统 SEA-Drive 250 可能会彻底改变商业运输行业。通过将电池电动技术与可选的燃料电池扩展器相结合，SEA-Drive 250 RE 优化了重量、成本和性能，使其成为适用于各种应用的有吸引力的解决方案。

智利必和必拓矿用卡车车队拥抱电气化

矿业集团必和必拓和建筑设备制造商卡特彼勒签署了一项协议，为必和必拓在智利 Escondida 铜矿的整个卡车车队提供电气化。首批卡特彼勒 798 AC 电动自卸卡车将于 2023 年下半年交付。该公司表示，新的电动卡车得配备讲“显著提高材料处理能力、效率、可靠性和安全性，并对未来的关键举措产生积极影响，例如脱碳、多样性和包容性、自主技术和本地能力发展”。

必和必拓最近从山特维克为其位于加拿大萨斯喀彻温省的詹森钾肥矿订购了 11辆电动汽车。据报道，必和必拓也是小松温室气体联盟的创始成员，以开发电动采矿设备。

First Mode 使用 ABB 电池制造 FC 自卸卡车

总部位于美国的 First Mode 已与 ABB 签订合同，为其零排放自卸卡车车队提供总容量为 2.6 MWh 的 80 个电池系统。Bordline ESS 锂离子系统将用于改装自卸卡车，采用燃料电池-电池组合驱动。

这些电池将用于增加卡车上坡行驶时的峰值功率，以及在下坡行驶时储存回收能量。根据 ABB 发布的消息，该订单是在对这款自卸卡车的原型进行测试之后发布的，该原型车曾用于南非的一个铂金矿。在那里原型车证明了自己的脱碳能力，并表明用于重型车辆的燃料电池-电池组合驱动是柴油的真正替代品。该车辆是多家公司合作的成果，并于2022 年 5 月亮相。除了 First Mode 驱动器外，采矿和原材料公司英美资源集团还与燃料电池专家巴拉德和能源公司 Engie 合作。